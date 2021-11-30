Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci doğum yaptı!

Ünlü Oyuncu Özge Özpirinçci, annelik sevinci yaşadı.Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 30 Kasım 2021 Salı günü, saat 15.17’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi. Kadın, Aşk Yeniden ve Fİ gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, annelik sevinci yaşadı. Daha önce bebeğine "Üzüm" ismini vereceğini söyleyen Özpirinçci, hayranlarını şaşırtmıştı.

Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

"SAĞLIK DURUMLARI ÇOK İYİ"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 30 Kasım 2021 Salı günü, saat 15.17’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

"KIZIMA 'ÜZÜM' ADINI VERECEĞİM"

Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını vermişti. Daha önce de yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi.