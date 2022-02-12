banner314

banner325

Son Dakika

Sıkı Fıkı’nın İlk Programına  Kenan Doğulu ve Cem Yılmaz Düeti damga  vurdu

Can Şengün’le Sıkı Fıkı’nın İlk Programına  Kenan Doğulu ve Cem Yılmaz Düeti Damga Vurdu

MAGAZİN 12.02.2022, 22:24 Murat Aydın
Sıkı Fıkı’nın İlk Programına  Kenan Doğulu ve Cem Yılmaz Düeti damga  vurdu

Müzik dünyasında bilgisi, deneyimi ve gerçekleştirdiği projeleriyle öne çıkan Can Şengün’ün birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı ve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacağı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” adlı yepyeni program serisinin ilk konuğu Kenan Doğulu oldu!

Sevilen programlarına bir yenisini daha ekleyen Zorlu PSM’nin izleyicilerine benzersiz deneyimler yaşattığı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” serisi, başarılı müzisyen, prodüktör ve içerik üreticisi Can Şengün’ün temposu hiç düşmeyen danslarla, oyunlarla ve daha önce rastlanmamış yarışma bölümleriyle gerçekleştirdiği ilk bölümünde konuğu Kenan Doğulu oldu. “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programında Can Şengün ve orkestrası eşliğinde bilinen şarkıların yepyeni versiyonlarını, şarkı sözlerinin altındaki gerçek öyküleri ve hafızalardan silinmeyen yılları Kenan Doğulu’nun ağzından dinledik. 

“Cenazem bile neşeli olsun”

Can Şengün’ün Kenan Doğulu’ya bir yandan dans edip bir yandan da elindeki bir objeye veya üzerindeki bir kıyafete dikkat etmesi gereken birbiriyle tezat oluşturacak bazı zor görevleri peş peşe verdiği yarışma bölümlerinde ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıkarken izleyicileri de kırdı geçirdi. Ardından “En kötü özelliğin nedir” sorusunu soran Can Şengün’e “En kötü özelliğim her şeyi içime atmam. Sürekli etrafa neşeli görünmek istiyorum belki de bu yüzden cenazem bile neşeli olsun istiyorum.” yanıtını vererek izleyicileri önce neşelendirdi ardından da duygulandırdı.

Cem Yılmaz’dan “Kandırdım” yorumu

Kenan Doğulu’nun şarkılarının birbirinden farklı ve daha önce hiç duyulmamış versiyonlarıyla söylendiği “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programında Kenan Doğulu’nun “Kandırdım” şarkısını birlikte söylemek için sahneye çıkan Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ve başarılı orkestrası eşliğinde unutulmaz bir düet gerçekleştirdiler. Şarkının nakarat kısmında bir anda duran Cem Yılmaz, seyirciye “Bu şarkıyı biliyor musunuz? Bu şarkıyı ne diye biliyorsunuz? Mesela “Kandırdım” diye mi biliyorsunuz? Bu şarkının asıl adı “Dıkandırdım”dır” diyerek nakaratın kulaktaki tınısını vurgulayarak şarkıyı esprili bir şekilde söylemeye devam etti. Kahkaha krizine giren Kenan Doğulu ve seyirci şarkının yeni haline eşlik ederken Cem Yılmaz “bizde yalan yok” diyerek geceye eğlenceli anlar bıraktı.

Büyüleyici Kenan Doğulu ve Ceylan Ertem Düeti

Birbirinden ilginç yarışma ve soru-cevap bölümlerinin olduğu “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programında hem 90’lara hem de geleceğe dair oldukça ilginç konulara değinilirken “Tutamıyorum Zamanı” şarkısını söylemek için sahneye çıkan Kenan Doğulu “bugün güzel bir gün. Diğer sahnede de Kalben konseri varmış. Burada da bizler buluştuk yani böyle bir zamanda bizleri buluşturan ve her şeye rağmen ayakta kalabilen Zorlu PSM’ye çok teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu. Ardından sevilen şarkısı “Tutamıyorum Zamanı”yı söylemeye başlarken sahneye Ceylan Ertem çıkarak Kenan Doğulu ile unutulmaz bir düet gerçekleştirdi. Ceylan Ertem “Tutamıyorum Zamanı” şarkısına eşsiz sesiyle getirdiği yorumuyla Can Şengün ve tüm seyircileri büyüledi.

Her bölüm yeni bir konuğun katılacağı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programının bir sonraki bölümü 23 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.00’da Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak. 23 Şubat akşamı gerçekleştirilecek programın biletleri yakında www.passo.com.tr ‘de satışa çıkacak. 

#cem yılmaz #kenan doğulu #Can Şengün #Sıkı Fıkı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 12 Şubat 2022
İmsak 06:30
Güneş 07:56
Öğle 13:23
İkindi 16:13
Akşam 18:41
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 14
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Villarreal 24 36
6. Atletico Madrid 22 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Celta Vigo 24 31
10. Rayo Vallecano 22 31
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir