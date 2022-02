Sıkı Fıkı’nın İlk Programına  Kenan Doğulu ve Cem Yılmaz Düeti damga  vurdu

Müzik dünyasında bilgisi, deneyimi ve gerçekleştirdiği projeleriyle öne çıkan Can Şengün’ün birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı ve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacağı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” adlı yepyeni program serisinin ilk konuğu Kenan Doğulu oldu!

Sevilen programlarına bir yenisini daha ekleyen Zorlu PSM’nin izleyicilerine benzersiz deneyimler yaşattığı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” serisi, başarılı müzisyen, prodüktör ve içerik üreticisi Can Şengün’ün temposu hiç düşmeyen danslarla, oyunlarla ve daha önce rastlanmamış yarışma bölümleriyle gerçekleştirdiği ilk bölümünde konuğu Kenan Doğulu oldu. “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programında Can Şengün ve orkestrası eşliğinde bilinen şarkıların yepyeni versiyonlarını, şarkı sözlerinin altındaki gerçek öyküleri ve hafızalardan silinmeyen yılları Kenan Doğulu’nun ağzından dinledik.

“Cenazem bile neşeli olsun”

Can Şengün’ün Kenan Doğulu’ya bir yandan dans edip bir yandan da elindeki bir objeye veya üzerindeki bir kıyafete dikkat etmesi gereken birbiriyle tezat oluşturacak bazı zor görevleri peş peşe verdiği yarışma bölümlerinde ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıkarken izleyicileri de kırdı geçirdi. Ardından “En kötü özelliğin nedir” sorusunu soran Can Şengün’e “En kötü özelliğim her şeyi içime atmam. Sürekli etrafa neşeli görünmek istiyorum belki de bu yüzden cenazem bile neşeli olsun istiyorum.” yanıtını vererek izleyicileri önce neşelendirdi ardından da duygulandırdı.

Cem Yılmaz’dan “Kandırdım” yorumu

Kenan Doğulu’nun şarkılarının birbirinden farklı ve daha önce hiç duyulmamış versiyonlarıyla söylendiği “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programında Kenan Doğulu’nun “Kandırdım” şarkısını birlikte söylemek için sahneye çıkan Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ve başarılı orkestrası eşliğinde unutulmaz bir düet gerçekleştirdiler. Şarkının nakarat kısmında bir anda duran Cem Yılmaz, seyirciye “Bu şarkıyı biliyor musunuz? Bu şarkıyı ne diye biliyorsunuz? Mesela “Kandırdım” diye mi biliyorsunuz? Bu şarkının asıl adı “Dıkandırdım”dır” diyerek nakaratın kulaktaki tınısını vurgulayarak şarkıyı esprili bir şekilde söylemeye devam etti. Kahkaha krizine giren Kenan Doğulu ve seyirci şarkının yeni haline eşlik ederken Cem Yılmaz “bizde yalan yok” diyerek geceye eğlenceli anlar bıraktı.

Büyüleyici Kenan Doğulu ve Ceylan Ertem Düeti

Birbirinden ilginç yarışma ve soru-cevap bölümlerinin olduğu “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programında hem 90’lara hem de geleceğe dair oldukça ilginç konulara değinilirken “Tutamıyorum Zamanı” şarkısını söylemek için sahneye çıkan Kenan Doğulu “bugün güzel bir gün. Diğer sahnede de Kalben konseri varmış. Burada da bizler buluştuk yani böyle bir zamanda bizleri buluşturan ve her şeye rağmen ayakta kalabilen Zorlu PSM’ye çok teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu. Ardından sevilen şarkısı “Tutamıyorum Zamanı”yı söylemeye başlarken sahneye Ceylan Ertem çıkarak Kenan Doğulu ile unutulmaz bir düet gerçekleştirdi. Ceylan Ertem “Tutamıyorum Zamanı” şarkısına eşsiz sesiyle getirdiği yorumuyla Can Şengün ve tüm seyircileri büyüledi.

Her bölüm yeni bir konuğun katılacağı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı” programının bir sonraki bölümü 23 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.00’da Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak. 23 Şubat akşamı gerçekleştirilecek programın biletleri yakında www.passo.com.tr ‘de satışa çıkacak.