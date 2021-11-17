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Ödüllü Sanatçı John Legend LG SIGNATURE Marka Elçisi Oldu

LG yaklaşan yeni yıl tatili dönemi için efsane şarkıcı ve söz yazarı John Legend ile işbirliği yaparak LG SIGNATURE ürünlerinin zamansız değerini gözler önüne seriyor. 

MAGAZİN 17.11.2021, 10:50 Murat Aydın
Ödüllü Sanatçı John Legend LG SIGNATURE Marka Elçisi Oldu

LG yaklaşan yeni yıl tatili dönemi için efsane şarkıcı ve söz yazarı John Legend ile işbirliği yaparak LG SIGNATURE ürünlerinin zamansız değerini gözler önüne seriyor. 

LG Electronics'in premium markası LG SIGNATURE, yeni Marka Elçisi olarak ödüllü sanatçı John Legend'i tanıttı. Efsane sanatçı, LG’nin yaklaşan tatil dönemi için hazırladığı “Efsanevi Hediye: LG SIGNATURE” kampanyasının yüzü olacak. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde LG SIGNATURE ile John Legend’ın şarap markası LVE: Legend Vineyard Exclusive arasında da bir işbirliği gerçekleşecek. Kuşağının en ünlü ve sevilen sanatçılarından biri olan Legend, bu popülerliğe kavuşan ilk Afrikalı-Amerikalı erkek olarak öne çıkıyor. Legend ayrıca, bugüne kadar EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) sahibi olma statüsüne ulaşan toplam16 kişiden biri.

John Legend'in işbirliğini kutlamak için hazırladığı “You Deserve It All” isimli yeni tatil şarkısı 11 Kasım’da, aralarında YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music ve Pandora’nın da olduğu 11 akış platformunda yayınlandı. Grammy Ödüllü Raphael Saadiq tarafından üretilen şarkının sözleri Legend ve ünlü şarkıcı/söz yazarı Meghan Trainor tarafından LG SIGNATURE için özel olarak yazıldı. Taylor Swift ve Shakira için video çeken Drew Kirsch ise, şarkının yeni yıl tatili döneminde yayınlanacak müzik videosunun yönetmenliğini yapıyor.

Legend, LVE şarap markası ve LG SIGNATURE arasındaki benzersiz işbirliğiyle elçiliğini gelecek yıla da uzatacak. Napa Valley'de 2022 Baharında Legend'in ev sahipliğinde gerçekleşecek bir etkinlikte, Legend’ın şaraplarının optimum lezzet ve tadında sunulabilmesi için LG SIGNATURE Şarap Mahzeni, hassas sıcaklık ve nem kontrolünü sağlayan tescilli teknolojisi ile konuklara eşlik edecek.

İşbirliği ile ilgili bilgi veren Legend; “Bu tatil döneminde LG SIGNATURE ile ortak olmaktan heyecan duyuyorum. Bu yeni şarkı, sevdiklerinize en iyi şeyleri vermekle ilgili. Tatiller, ailenizi ve arkadaşlarınızı evinizin rahatlığında ağırlamak, sevdiklerinizle bir araya gelmek demek. Yenilikçi, yaratıcı ve çok özel olan LG SIGNATURE ürünleri bu buluşmaları daha da keyifli hale getirecektir” dedi.

LG Electronics Global Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Jeong-seok, LG SIGNATURE’ın, ‘Sanat Teknolojiye İlham Verir, Teknoloji Sanatı Tamamlar’ felsefesini desteklemek amacıyla üst sınıf ev aletlerinde estetik ve teknolojiyi bir arada kullandığını söyledi. Lee sözlerine şöyle devam etti “Legend, LG SIGNATURE marka felsefesine mükemmel şekilde uyuyor. LG SIGNATURE'ın zamansız değerini dünya çapında daha da fazla tüketiciye iletmeye yardımcı olmak için böylesine harika bir sanatçıyla ortak olmaktan daha fazla heyecan duyamazdık.”

LG SIGNATURE, marka felsefesini iletmek ve birinci sınıf ev çözümlerinin eşsiz stilini ve kalitesini sergilemek için farklı yaşam alanlarından istisnai kişilerle ortaklık kuruyor. Küresel elçileri arasında uluslararası stil ikonu Olivia Palermo, en iyi profesyonel kadın golfçüler Ko Jin-young ve Park Sung-hyun ve ünlü balerin ve Amerikan Bale Tiyatrosu Misty Copeland'ın baş dansçısı yer alıyor.

#John Legend #Ödüllü Sanatçı John Legend #LG
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