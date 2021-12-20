'Nasıl Fenomen Oldum'un  Çekimleri Başladı!

Başrolünde Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı, özgün senaryosu ile merak uyandıran “Nasıl Fenomen Oldum”, çok yakında dijital içerik platformu beIN CONNECT’te izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği ve başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın başrolünde yer aldığı “Nasıl Fenomen Oldum” çok yakında beIN CONNECT’te.

Yeni sezonun iddialı projelerinden olan “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizinin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya fenomeni “Ala” karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı dizinin setinden ilk görüntüler de paylaşıldı.

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