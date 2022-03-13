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Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'la kartopu keyfi
Sevilen sanatçı Nadide Sultan, Sarıyerdeki evinin bahçesinde oğlu Kaan'la birlikte karın tadını çıkardı.
MAGAZİN 13.03.2022, 14:30 Murat Aydın
Nadide Sultan çocukluk günlerine geri döndü. Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan başarılı şarkıcı, oğlu ile kartopu oynadı.Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi.
Nadide Sultan'ın kış tatlısı karlı pekmez
Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık.Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz.Şifa olsun" dedi
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