Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'la kartopu keyfi

Nadide Sultan çocukluk günlerine geri döndü. Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan başarılı şarkıcı, oğlu ile kartopu oynadı.Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi.

Nadide Sultan'ın kış tatlısı karlı pekmez

Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık.Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz.Şifa olsun" dedi