Nadide Sultan'dan aldatma tepkisi; Kim aldıtıyorsa gözü çıksın

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan önceki gün İstinyePark'da spor giyim mağazasından çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ve objektiflere poz veren sevilen isim, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Nadide Sultan'dan Safiye Soyman'a gönderme

Oğlu Kaan'ın doğum günü için alışverişe çıktığını belirten Nadide Sultan, konser programının da çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. "Yakın zamanda Bartın'da 1. Uluslararası çevre şöleninde sevenlerimle buluşacağım, sonrasında da ard arda konserlerimiz var. " Diyen Nadide Sultan, son zamanlarda gündemden düşmeyen Safiye Soyman'ın açıklamalarının sorulması üzerine de "Aldatmanın veya aldatılmanın cinsiyete göre bir ayrıcalığı olamaz ve olmamalıdır. Kadın veya erkek kim aldatıyorsa gözü çıksın" dedi.