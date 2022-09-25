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Milyonluk 'Sosyal Medya Ve Teknoloji'

Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Abdurrahman  Delen, sözü ve müziği kendisine ait olan geçtiğimiz ay  dijital platformlarda yerini  alan  'Sosyal Medya' şarkısıyla bir milyon beğeniyi aştı.

MAGAZİN 25.09.2022, 08:38 Murat Aydın
Milyonluk 'Sosyal Medya Ve Teknoloji'

Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Abdurrahman  Delen, sözü ve müziği kendisine ait olan geçtiğimiz ay  dijital platformlarda yerini  alan  'Sosyal Medya' şarkısıyla bir milyon beğeniyi aştı.

Teknoloji  Ve Sosyal Medya Bağımlılığı

'Sosyal Medya' şarkısıyla sevenlerinin beğenisini toplayan Delen, "Yediden yetmişe  çağımızın  sorunu olan teknoloji ve sosyal medya araçlarının yoğun olarak kullanıldığı bu zamanda iletişim kurmaktan uzaklaşma, gündelik hayatın ve sosyal ilişkilerin zedelenmiş olması ve sosyal medya bağımlılığını dile getirmek  istedim. Şarkımız  gerçekten çok beğenildi ve çok fazla paylaşım oldu. 'Sosyal Medya' şarkısıyla bir milyon beğeniyi aştık ve çok güzel  yorumlar aldım" dedi.

Bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesine şiir ve türküleriyle destek veren Delen, özellikle kadına ve çocuğa şiddete karşı yürüttüğü projelerle farkındalık yaratmaya ve bu alandaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

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