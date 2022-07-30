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Marilyn Monroe'nun yaşam öyküsü yeniden canlandırılıyor

Hollywood'un en ikonik karakteri Marilyn Monroe bu kez Ana de Armas ve Netflix farkı ile geliyor! Dünya prömiyerini 79. Venedik Film Festivali’nde yapacak olan Blonde, 28 Eylül’de Netflix’te.

MAGAZİN 30.07.2022, 13:25 Murat Aydın
Marilyn Monroe'nun yaşam öyküsü yeniden canlandırılıyor

Joyce Carol Oates'un çok satan romanından uyarlanan Blonde, Hollywood'un en unutulmaz ikonlarından olan Marilyn Monroe'nun yaşam öyküsünü cesur bir şekilde yeniden ele alıyor. Ünlü oyuncunun halkın gözündeki imajı ve özel hayatı arasındaki derinleşen ayrımı keşfe çıkan Blonde, onun Norma Jeane olarak geçirdiği çalkantılı çocukluğu, yıldızlığa yükselişini ve romantik ilişkilerini konu edinirken gerçekle kurgu arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor.

Andrew Dominik'in yazıp yönettiği filmin başrolünü Ana de Armas üstlenirken oyuncu kadrosunda Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton ve Rebecca Wisocky yer alıyor.

Yönetmen: Andrew Dominik

Senarist: Andrew Dominik

Uyarlandığı Kitap: Joyce Carol Oates’un aynı isimli çok satan romanından uyarlandı

Yapımcılar: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Plan B, Tracey Landon, and Scott Robertson

Yürütücü Yapımcı: Christina Oh

Oyuncu Kadrosu: Ana de Armas (Marilyn Monroe), Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton, Rebecca Wisocky

#Marilyn Monroe #Netflix #Armas #Ana de Armas
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