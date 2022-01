Berk Oktay: Çocukken çok yaramazdım yanlışlıkla evi yaktım

Her hafta konuklarını sürpriz bir biçimde açıklayan, farklı konular hakkında samimi ve eğlenceli sohbete sahne olan, birbirinden sıra dışı soruların yer aldığı bölümlerle temponun hiç düşmediği Zorlu PSM’nin sevilen YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu Yasak Elma dizisinin Çağatayı’ı model ve oyuncu Berk Oktay oldu!

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM’nin sevilen programı Schweppes’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu yakışıklı oyuncu Berk Oktay oldu. Berk Oktay, ilişkisine dair özel anlardan kariyer yolculuğuna, çocukluk anılarından kişisel alışkanlıklarına kadar hayatına dair her şeyi “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında anlattı.

“Çocukken çok yaramazdım yanlışlıkla evi yaktım”

Ankara doğumlu ve tek çocuk olan Berk Oktay, İbrahim Selim tarafından sorulan “Çocukken çok yaramaz bir çocukmuşsun ve hatta yanlışlıkla evi tamamen yakmışsın” sorusuna “O zamanlar dokuz yaşındaydım ve çocukken Bahçelievler’de tüm aile büyüklerimizle aynı sokakta otururduk. Bayram harçlıklarımın bir kısmı ile Kemal Sunal VHS kasetleri, geri kalanı ile mahalledeki büfeden havai fişek alırdım. Babam, evdeki somyanın örtüsünün saçak iplerini yakarak eşitlerdi hep. Aslında babamın daha en başta yapmaması gereken bir şeydi. Ben de tabii büyüğümden ne gördüysem onu yaptım. Aynı şekilde iplikleri kısaltmaya çalıştıktan sonra arkamı dönüp film izlemeye başladım. Bir anda arkamdan siyah dumanlar yükselmeye başladı ve ben alevi söndürmeye çalıştıkça daha da yayıldı. Hemen koştum, kaçtım ve dışarı çıkınca evin kapısı arkadan kapandı. Anahtar da yoktu ve ev haliyle yanmış oldu. Ev de kiraydı üstelik. Ama babam bana kzımadı ve hatta akşam, o yanan somya üstünde havai fişekler patlatıp eğlenmiştik.” diyerek çocukluğuna dair anısını tüm samimiyetiyle İbrahim Selim’e anlattı.

“Uzlaşamayacağın konusunda uzlaşmak çok önemli”

Berk Oktay, programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim’in “En son ilişkin sana neyi öğretti?” sorusuna “Çok net bir şey söyleyeyim; şuanda çok güzel giden bir ilişkim var. Kırk yaşımın içerisindeyim ve sevgilim bana birgün bir şey söyledi ve söylediğini anlamam uzun sürdü. Herkese de bunu tavsiye edebilirim. Bana ‘Uzlaşamayacağımız konusunda da uzlaşmamız lazım’ diye bir şey söyledi. Çünkü ben fikrini fazlasıyla kabul ettirmeye çalışan ve dikte eden biriydim. Bana bu konuyu sabırla ve zamana yayarak güzelce öğretti ve bundan çok mutlu oldum. İnanın bu şekilde ilişki de toparlanıyor, birçok şeyi kafaya da daha az takıyorsunuz. O kadar doğru bir şey ki bu. Çünkü insanlar uzlaşamayabilirler. Sonuçta ben siyahım, o beyaz… Zaten kadın-erkek bambaşka canlılar. İnsanlar birbirine fikrini dikte etmeye çalıştığı zaman ilişkiler bozuluyor. Dikte etmek yerine fikrini söylüyorsun, karşıdaki de fikrini söylüyor ve ‘tamam anlaşamayacağız bu konuda’ diyerek anlaşamadığın konusunda anlaşıyorsun. Bu sebeple uzlaşamayacağın konusunda uzlaşmak çok önemli diye düşünüyorum.” cevabıyla İbrahim Selim ve stüdyodakileri oldukça etkiledi.

“İstanbul’daki tüm ajanslarda şansımı denedim hiç kimse ilgilenmedi”

Berk Oktay, “Modellik mesleğine on yedi yaşında başlamışsın, modellik ile nasıl ilişki kurdun?” sorusunu soran İbrahim Selim’e “Bilirsiniz 90’larda çok revaçta olan bir meslekti modellik. Ben Kenan İmirzalıoğlu, Burak Hakkı, Atilla Saral gibi abilerimle büyüdüm ve ondan sonra merak saldım. Annem de babam da sağolsunlar çok destek oldular. İstanbul’daki tüm ajanslarda şansımı denedim ama hiç kimse ilgilenmedi en başta. 2001 senesinde Best Model yarışmasına katıldım ve Uğurkan Erez ile İstanbul’daki defilelerde çalışmaya başladım. 2003’te Best Model birincisi olduktan sonra yurt dışı kariyer serüvenim başladı. Milano, Güney Kore, Dubai ve Tokya’da uzun yıllar çalıştım ve Tokyo’dan sonra kariyer yolculuğuma İstanbul’da devam etmeye karar verdim. Bir arkadaşımın vesilesi ile Türker İnanoğlu ile tanıştım ve Türker abi bana ‘Önce kamera arkasını öğreneceksin.’ dedi. Bu önerisi gerçekten de çok faydalı oldu. Yani ben biraz tersten gitmiş oldum. Sonra zaten çok büyük isimlerle çalışma ve birçok şeyi öğrenme fırsatım oldu. Oradan da oyunculuk kariyerim ilerlemeye başladı.” cevabıyla İbrahim Selim’e kariyer yolculuğunun detayları hakkında dürüst açıklamalarda bulundu.

Zorlu PSM’de Fiziki Mesafe & Hijyen Önlemleri

Etkinliğe giriş aşı kartı veya PCR testi ile olacak

Etkinliğe katılım için girişte HES uygulaması üzerinden aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile etkinliğe girebilecekler. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Etkinliklere katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm sanatseverlere steril ve güvenli bir deneyim ortamı yaratmak için yönetmeliklerde yer alan kuralları harfiyen uygulayan Zorlu PSM; aldığı önlemler çerçevesinde ateş ölçümü, fiziki mesafe kuralları, dijital bilet, temassız ödeme, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarına devam ediyor. Günlük rutin temizlik süreçlerinin yanı sıra düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle dezenfekte de edilen Zorlu PSM, yakın zamanda hayata geçirdiği dijital bilet uygulaması ile de sanatseverleri etkinliklerle buluşturmak için gereken bütün kolaylıkları sağlamayı sürdürüyor. Hem Zorlu PSM içinde hem de gösteri salonlarındaki klima santrallerinde %100 taze hava ile çalışan, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisi kullanılmaktadır.