Şarkıları tıklanmada milyon barajını aşan ve şöhret basamaklarını hızla çıkan Begüm Polat’tan üzücü haber geldi. Güzel şarkıcı konserden konsere koşarken hayran kitlesini de her geçen gün çoğalttı.

Samimiyeti ve sahne performansı ile tercih edilen Begüm Polat, hızlı temposunun sonunda soluğu hastanede aldı. Geçmişte geçirdiği mide kanaması, yüksek stres sebebiyle tekrar nüks eden Begüm Polat acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda yemek borusu ve midesinden ameliyat olması sonucuna varıldı. Yaşadığı bu sağlık sorunları sebebiyle birçok konserini ileride bir tarihe erteleyen Begüm Polat, SMA lı bir bebek için vereceği ücretsiz konseri iptal etmedi ve 31 Temmuzda Hatay’da konser yapacak ve konser dönüşü ameliyata girecek.

Sosyal sorumluluk projelerini daima ön planda tutan Begüm Polat, SMA hastası çocuk beklemez zorda olsa ben o sahnede olacağım ifadesinde bulundu. Hastahanede olduğu sürede Ödül törenlerine katılamadı. Yılın En Çok Ses Getiren Kadın Sanatçısı Ödülüne layık görülen Begüm Polat’ın ödülünü, asistanı Umut Can Fırat kendisi yerine törene katılarak aldı. Ağustos ayının ilk haftası yeni şarkısı “Affettim”i çıkartmaya hazırlanan Begüm Polat bir yandan da sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Başarılı sanatçı stres ve yorgunluğa dayalı ne kadar hastanelik olsa da, yattığı yerden işlerini organize etmek için çalışıyor.