Banu Alkan, Nihat Doğan’la ilgili iddialara cevap verdi!
Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan sessizliğini bozdu ve Nihat Doğan’la ilgili iddialara cevap verdi.
Al Sana Haber isimli magazin programında Seyhan Soylu, türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan’ın birbirine girdiğini iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Alkan ve Çakmaklı sessizliğini koruyordu ancak, Türk sinemasının ünlü ismi Banu Alkan daha fazla dayanamayarak ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay’a konuştu. Akay, “Banu Alkan’dan Nihat Doğan açıklaması!” başlıklı bugünkü yazısında, Alkan’ın açıklamalarına yer verdi.
İşte Banu Alkan’ın Nihat Doğan açıklaması:
“Banu Alkan hiçbir erkeğin peşinden koşmaz. Kaldı ki ben Nihat Doğan’ı tanımam etmem. Sadece Murat Taşdemir, Yeşim Salkım ve Nihat Doğan’la bir sabah programı yapmıştık, saygılı bir kardeşim olduğunu görmüştüm. Lütfen gündem yaratmak isterken Banu Alkan üzerinden gitmesinler, Banu Alkan üzerinden yürümesinler, iftira atmasınlar, ispat etsinler. Eğer ispat edemezlerse mahkemelerde çok zorlanırlar.”
Seyhan Soylu ise açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Serpil Çakmalı ile Banu Alkan’ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı. O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat’a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı.”
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016