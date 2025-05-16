Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Yazıevi Buluşmaları’na, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Latife Tekin konuk oldu. Tekin, edebiyatın yönü ve yazma serüveni üzerine samimi paylaşımlarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Yazıevi Buluşmaları’nda, sanatseverleri Türk edebiyatının ve düşün dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Buluşmalara bu defa yazar Latife Tekin katıldı.

Aynı zamanda Misi Yazıevi’nde kalarak çalışmalarını sürdüren Latife Tekin, söyleşide okurlarıyla bir araya geldi. Tekin, Koza Kütüphane’deki söyleşisinde, edebiyatın yönü, yazma deneyimi ve bireysel hikâyelerin evrensel yankısı üzerine düşüncelerini paylaştı. Moderatörlüğünü Nalan Karagöz’ün üstlendiği buluşmaya, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Latife Tekin, edebiyatın artık daha çok kişisel gelişim alanına kaydığına dikkat çekerek, “Çok fazla yol gösteren yazar var ama ben o yolda değilim. Benim niyetim, dünyada yazarak var olmak. Yazdığım bir kitaptan yola çıkarak ‘Siz de böyle yaşayın’ demek bana haksızlık gibi geliyor” dedi.

“YAZMAK, BİR YOLCULUKTUR”

Yazma sürecinin her defasında farklı bir yolculuk olduğunu vurgulayan Tekin, “Yazarken birçok şeyi öğreniyoruz. Bu süreç kişisel bir deneyim. Her kitap başka bir dünyaya açılıyor. Yazarlık yolculuğum zamanla çatallandı; farklı arayışlar, meseleler gündemime girdi. Ama hâlâ yazmaya devam ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Latife Tekin, insanların sıradan hayatlarında bile anlatılmaya değer hikâyeler barındırdığını belirterek, “Herkesin hikâyesi çok ilginç. Ancak bazı anlatılar bir noktadan sonra birbirine benzemeye başlıyor. Bu da benim o tür metinleri okumaktan uzaklaşmama neden oluyor. Gündelik hayatın dışına çıkabilen, farklı deneyimler sunan, hem kurgusuyla hem de düşündürdükleriyle özgün dokunuşlar yapan yazarlar bana daha yakın geliyor” dedi.

Söyleşide ayrıca “beklemek” kavramı üzerine düşüncelerini de paylaşan Tekin, “Beklemek zor bir hâl. Bir özlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmeden, kasvet içinde beklemek… Bu durum insanın duygu dünyasını karmaşıklaştırıyor ve sonraki adımları da zorlaştırıyor” sözleriyle dinleyicilere edebiyatın iç dünyasından derin izler sundu.

Söyleşinin sonunda, yazar Latife Tekin okuyucularının getirdiği kitapları imzalayarak sohbet etti.