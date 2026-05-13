Kütahya'da DPÜ ve Evliya Çelebi Kültür ve Hizmet Tarihi Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle hazırlanan 'Sabır, Sanat ve Gelenek: Ömürlük Altın İzler Tezhip Sergisi', Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde açıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Müzeler Koordinatörlüğü ile Evliya Çelebi Kültür ve Hizmet Tarihi Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde hazırlanan 'Sabır, Sanat ve Gelenek: Ömürlük Altın İzler Tezhip Sergisi', düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve eşi Emine Kahveci de katıldı.

Geleneksel Türk süsleme sanatlarının seçkin örneklerinin yer aldığı sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan özgün tezhip eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan çalışmalar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Açılışta eserleri tek tek inceleyen Başkan Kahveci, emeği geçen eğitmen ve kursiyerleri tebrik ederek, Kütahya'nın sanat ve kültür hayatına katkı sunan etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Program, vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi.