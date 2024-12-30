Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Ozanları Anma Gecesi, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve çok sayıda sanatsever vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, halkınn yoğun ilgisi ve halk ozanlarıNeşet Ertaş, Mahzuni Şerif, Ali Ekber Çiçek, Hisarlı Ahmet, Pîr Sultan Abdal, Nesimi Çimen ve Muhlis Akarsu’nun ölümsüz eserleri eşliğinde unutulmaz bir geceye sahne oldu. Koro Şefi Erdoğan Erdoğdu ve Orkestra Şefi Hüseyin Doğan yönetimindeki ekibimiz, Türk halk ozanlarının en sevilen eserlerini seslendirerek vatandaşlarımıza duygu dolu anlar yaşattı.

Halk ozanlarının kültürümüz üzerindeki etkisini bir kez daha hatırlatan etkinlikte, vatandaşlarımız türkülere eşlik ederek nostaljinin tadını çıkardı. Belediye Başkanı Kahveci, kültürüne sahip çıkan toplumların geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğinin altını çizerek, “Türk halk ozanları, kültürümüzün yaşayan mirasıdır, bu toprakların sesi, yüreği ve hafızasıdır. Onların dizelerinde, bir milletin tarihi, sevinci ve hüznü saklıdır” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda, Kütahya'nın yerel sanatçıları Zeynel Sağ ve Mustafa Salün de sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak türkülerini vatandaşlarımız için seslendirdi. Belediye Başkanı davet üzerine son iki türküde koroya katılarak türkülere eşlik etti.

ıEtkinliğe, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, başkan yardımc ve çok sayıda vatandaş katıldı.

