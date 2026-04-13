KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hazırlanan 'Kayalar Arasında Bir Medeniyet: Dağlık Frigya' resim sergisi, belediye fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kadim Frigya medeniyeti izlerini sanatsal yorumlarla yansıtan serginin açılışına Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Davetliler, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dağlık Frigya'nın tarihi dokusu, kültürel mirası ve doğal güzelliklerini konu alan eserler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Etkinliğin, kentin kültürel hafızasına katkı sunan önemli bir sanat buluşması olduğu ifade edildi.