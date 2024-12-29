Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri “Kumandan” adlı tiyatro oyunuyla devam etti. Fahrettin Paşa’nın Medine müdafaasını konu alan oyun, tarihi derinliği ve güçlü anlatımıyla hem hafızalarda yer etti hem de izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleriyine unutulmaz bir tiyatro oyunuyla devam etti. Sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından söyleşilere kadar birçok farklı etkinliğin yer aldığı aralık takviminde sanatseverler, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen “Kumandan” adlı tiyatro oyununda buluştu.

BÜYÜK DİRENİŞ

Alternatif Sanat topluluğu tarafından sahneye taşınan oyun, Birinci Dünya Savaşı’nda Hicaz cephesinde yaşanan acı dolu olayları ve Fahrettin Paşa’nın efsanevi mücadelesini anlattı.

Mehmetçiğin çöl sıcağında, susuzluk ve açlıkla verdiği yaşam mücadelesi, izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Özellikle Medine’nin teslim edilmemesi için gösterilen büyük direniş ve fedakârlık, salonda duygusal anlara sahne oldu.

SEYİRCİDEN ALKIŞ ALDI

Kumandan oyunu, sadece tarihi bir olayı aktarmakla kalmayıp, izleyenlere bir kumandanın iman ve direniş dolu hikayesini de sundu. Oyunun sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı.

