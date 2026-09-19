İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kapılarını açtı. 27 Eylül'e kadar sürecek fuarda, 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacak. Dokuz gün boyunca söyleşi ve imza günlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kültür-sanat etkinliği düzenlenecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kapılarını açtı. İzmirlileri kitap, edebiyat ve kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturacak fuarın açılış töreni, Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didim Simsaroğlu, fuarın onur konuğu yazar, akademisyen ve psikolog Gündüz Vassaf'ın yanı sıra konsoloslar, yazarlar, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı. Yaklaşık 200 yayınevi ve kurumun yer alacağı fuarda, 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacak. İZKİTAP, dokuz gün boyunca 50'ye yakın söyleşi ve imza etkinliğinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 etkinlikle Kültürpark'ı edebiyatın önemli buluşma noktalarından biri yapacak. İZKİTAP, 27 Eylül tarihine kadar her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Fuara giriş ücretsiz olacak.

'İzmirliler Kültürpark'ta yıl boyu kitaplarla iç içe yaşıyor'

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir'de okuma kültürünü güçlendirecek kamusal alanların sayısını çoğaltmak istediklerini belirtti. Büyükşehir'in Kültürpark'taki Hasan Âli Yücel ve İlber Ortaylı Kütüphanelerine dikkat çeken Yıldır, 'Bu sayede İzmirliler Kültürpark'ta yıl boyu kitaplarla iç içe yaşıyor. İZKİTAP da bu hedefin en canlı buluşmalarından biridir' dedi.

'Kitap dünyasını desteklememiz gerekiyor'

Başkan Vekili Yıldır, kitabın toplumun ortak hafızasını oluşturan önemli bir kamusal alan olduğunu belirterek, 'Bu kamusal alanın özgürlükle, demokrasiyle değerlendirilmesi gerekiyor. Kitap dünyasını, kültür-sanat etkinliklerini ve okuma kültürünü desteklememiz gerekiyor' dedi.

Vassaf: Bu gezegen yok olana kadar, kalacak tek şey sanatımız

İZKİTAP'ın bu yılki onur konuğu, psikolog, yazar ve akademisyen Gündüz Vassaf oldu. Açılış töreninde konuşan Vassaf, sanatın insanlığın ortak hafızasında kalıcı olduğunu belirterek, 'Nice diller, nice dinler yok oldu. Her şey unutuluyor. Unutulmayan tek şey sanatımız. Bir gün bu gezegen yok olana kadar kalacak tek şey sanatımız' dedi. Sanatın insan için doğal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vassaf, çocukların doğuştan sanata yöneldiğini, ancak zamanla sanatın bir meslek ve tüketim nesnesine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Simsaroğlu: İnsan okumayı bırakırsa makinenin öğreneceği tek şey kendi yankısı olur

TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, insanlığın hızlı bir çağ değişiminden geçtiğini belirterek, kitapların düşünce ve toplumsal hafıza açısından önemine dikkat çekti. Simsaroğlu, 'Makine yazabiliyor, evet. Ne yazacağını bizim yazdıklarımızdan öğrendi. İnsan okumayı ve yazmayı bırakırsa makinenin öğreneceği tek şey kendi yankısı olur' dedi.

Fuar kapılarını açtı

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Vekili Yıldır, onur konuğu Gündüz Vassaf'a plaket takdim etti. Protokol üyelerinin katılımıyla kurdelelerin kesilmesinin ardından İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı. Ardından protokol üyeleri fuardaki stantları ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya geldi.

Kitap tutkunlarının buluşma noktası

İZKİTAP, yayınevleri, sahaflar, sivil toplum kuruluşları, medya ve kültür kurumlarını bir araya getirirken, edebiyattan tarihe, çocuk ve gençlik yayıncılığından düşünceye uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Kitapseverler sevdikleri yazarlarla buluşurken yeni kitap ve yayınevlerini keşfetme fırsatı bulacak. Kent genelindeki okullardan gelecek öğrenciler de söyleşi ve imza etkinliklerine katılacak. İzmir Kent Kitaplığı ise yeni yayınları ve etkinlikleriyle fuarda yer alacak.

Edebiyatın ünlü kalemleri okurlarıyla buluşuyor

İZKİTAP'ın imza programında Ahmet Şerif İzgören, Ali Nesin, Aytül Akal, Başak Sayan, Behiç Ak, Ediz Hun, Feyza Hepçilingirler, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Işıl Işık, Mavisel Yener, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Polat Özlüoğlu, Pucca, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Suat Çağlayan ve Zeynep Oral'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim okurlarıyla buluşacak. Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarları da fuar boyunca söyleşi ve imza etkinliklerinde yer alacak.

Kültürpark'ta kitapla birlikte sergi zamanı

İZKİTAP, Kültürpark'taki çeşitli sergilerle de ziyaretçilerini ağırlıyor. Atlas Pavyonu'nda 'ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi', Pakistan Pavyonu'nda 'Kültürpark 90 Yaşında', eski Göl Gazinosu'nda 'Açılışa Doğru' sergileri görülebilecek. 'Sanatın Durakları - Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu' ise fuarın ilk üç gününde Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

İZKİTAP ve Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali aynı dönemde

'Edebiyat İyileştirir' temasıyla 10'uncu kez düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 24-27 Eylül tarihlerinde Kültürpark ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival, Türkiye'den ve dünyadan yazar, şair, düşünür ve sanatçıları İzmir'de buluşturacak. Festivalin onur konukları Alberto Manguel ve Zülfü Livaneli olacak.