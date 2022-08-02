Yıldızlar Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde buluştu

Türk müzik tarihine sayısız hit’i ve besteleriyle adını yazdıran usta sanatçı Selami Şahin ve başarılı müzik kariyeriyle ülkemizin güçlü seslerinden Burcu Güneş Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam bir araya geldi.

BURCU GÜNEŞ HEM GÖZLERE HEM KULAKLARA HİTAP ETTİ

Burcu Güneş, Boğaz’ın eşsiz atmosferinde sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu “Efendim öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu özel gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Böyle bir şehrin içinde böyle bir konser alanı bizim için de çok büyüleyici oluyor” sözleriyle paylaştı. Modacı Pınar Kerimoğlu tasarımı cesur ve iddialı kostümüyle sahneye çıkan Burcu Güneş, dillerden düşmeyen şarkılarıyla hem gözlere hem kulaklara hitap etti.

SELAMİ ŞAHİN VE BURCU GÜNEŞ’TEN MÜZİK ZİYAFETİ

Konserin ikinci yarısında duayen sanatçı Selami Şahin gönüllere taht kuran şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söyledi. Selami Şahin’in “Alışmak Sevmekten Zor” şarkısını yorumladığı anlarda Burcu Güneş’in sesinin duyulmasıyla ise alkış tufanı koptu. Şarkıyı birlikte seslendiren ikili, muhteşem müzik ziyafetine “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” düetiyle devam etti.

USTA SANATÇI SELAMİ ŞAHİN’DEN HAYRAN BIRAKAN YORUM

“KURUÇEŞME’DE BULUŞMAK BENİM İÇİN GURURDUR”

Selami Şahin mekânı dolduran binlerce hayranının karşısında heyecanını “Yıllardır Selami Şahin varsa sizin sayenizde varım. Ne kadar şarkı yapsam beste yapsam hakkınızı ödeyemem. Kuruçeşme’de buluşmak benim için gururdur.” sözleriyle paylaştı. Usta sanatçı, “Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım, Özledim” gibi birbirinden değerli eserlere yer verdiği repertuarı ile hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. “Senin Olmaya Geldim” şarkısını “mikrofona gerek yok” diyerek çıplak sesiyle okuyan 73 yaşındaki sanatçı kusursuz yorumuyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.