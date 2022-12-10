Yazar Betül Ak Örnek, yeni kitabı ‘Evliliğin Üç Hali’ ile TÜYAP'ta okuyucularıyla buluşuyor!

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile otuz dokuzuncu yılında Beylikdüzü TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3- 11 Aralık 2022 tarihleri arasında yayıncılar, yazarlar ve kitapseverleri bir araya getirmek için organizasyon gerçekleşiyor.

Yazar Betül Ak Örnek, Destek Yayınları'ndan yeni çıkan "Evliliğin Üç Hali" kitabını imzalamak, okuyucularıyla bir araya gelmek ve hasbihal etmek için TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde 11 Aralık Pazar günü 14:00-16:00 saatleri arasında 2. Salon 269 numaralı Destek Yayınları standında imza gününe katılıyor.

Betül Ak Örnek kitaba dair şunları kaydetti:

“Bu kitap yalnızca evli insanlar için değil, evlenmeyi düşünen ya da evlilik planı yapan herkes için de iyi bir kılavuz olacak. Evliliğin sadece görünen ve gösterilmeye çalışılan tarafını değil her noktasını detaylıca anlatmaya çalıştım. Ayrıca ‘Evliliğin Üç Hali’ni okuyan herkes yalnızca evliliğe değil tüm ilişkilere dair de tatmin olacağı bilgilerle karşılaşmış olacak. Kitabı yazarken hem çevremden hem de akademik olarak çok sayıda kaynaktan faydalanarak en ideal sonucu ortaya çıkarmaya çalıştım. Kısacası, kitabı okuyan herkesin ‘bir de bu taraftan bakmış oldum’ demesini istiyorum. Umarım, bu niyet okuyucuda da bir karşılık bulmuş olur…"

Yazar Hakkında

1988 İstanbul doğumludur. Ailenin tek çocuğu, doğma büyüme Sarıyerlidir. Deniz kokusuyla büyümüş olmasından mütevellit maviyi görünce huzur bulur.

Dünya tarihiyle 2008 yılında ezelden beri tanışık olduğu eşi ile evlenmiş, iki evlat sahibi olmuş onların doğumuyla birlikte tekrar çocukluğuna yolculuk etmeye başlamıştır.

Sosyoloji lisans bölümünü bitirmiştir. Eğitimcidir. Üniversite’de uzman aile danışmanlığı eğitimini tamamladıktan sonra danışmanlık yapmaya başlamış, evlilik ve aile konularında çalışmakta, psikoloji alanında tezli yüksek lisansına devam etmektedir.

İlk evladını büyütürken ilkokul yıllarından gelen yazma yeteneğini geliştirmiş; kişisel gelişime, hayatı sorgulamaya, sıradan gördüklerimizin aslında ne büyük mucizeler olduğuna odaklanarak yazmaya başlamıştır. Bunun neticesinde 2020 yılında Hayy Kitap'tan "Bir Yolculuktur Aşk" romanı ve 2021 yılında Cezve Çocuk’ tan "Yuvarlayınca Ne Olacak?" isimli okul öncesi öykü kitabı yayımlanmıştır.