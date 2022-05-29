TBMM Başkanlığı'na Özel Tiyaltro Sanatçılarına Yeşil Pasaport teklifi

Devlet Tiyatroları Sanatçıları ve Şehir Tiyatroları Sanatçılarının, sanatlarını yurt dışında icra edebilmek için yeşil pasaport alabildiğine dikkat çeken CHP’li vekil Mahmut Tanal, Özel Tiyatro Sanatçılarına da yeşil pasaport verilmesi için Meclis’e kanun teklifi verdi. Tanal, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını talep etti.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, sanatlarını icra edebilme adına yurt dışına çıkması gereken özel tiyatro sanatçılarına hususi damgalı pasaport, diğer adıyla yeşil pasaport verilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Tanal’ın imzasını taşıyan Pasaport Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, yeşil pasaportun birçok ülkeye belirli gün sayısı ile vizesiz giriş hakkı sağladığı belirtilerek, yurt dışı ile en sık bağlantı kuran meslek gruplarından olan özel tiyatro sanatçılarına yeşil pasaport verilmesine yönelik herhangi bir düzenlemenin olmamasının büyük bir eksiklik teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Gerekçede, ulusal tiyatromuzun yurt dışında tanıtımının sağlanması, yurt dışında bulunan diğer sanatçılarla bağlantıların arttırılması, ülkemizin kültürel anlamda gelişmesinin sağlanması amacıyla özel tiyatro sanatçılarına da belirli koşullar dahilinde hususi damgalı pasaport verilmesi gerektiğinin altı çizildi.



EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI



Anayasanın “sanatın ve sanatçının korunması” başlıklı 64. Maddesi ile eşitlik ilkesinin yer aldığı 10. Maddesinin hatırlatıldığı gerekçede, Devlet Tiyatroları Sanatçıları ve Şehir Tiyatroları Sanatçıları, hususi damgalı pasaport alabiliyorken, söz durumdan Özel Tiyatro Sanatçılarının yararlanamamasının, eşitlik ilkesine, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekildi. Gerekçede, “Zira tüm tiyatro sanatçıları aynı işi yapmakta, aynı emeği vermekte, işi için aynı özeni göstermektedir” ifadelerine yer verildi.