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Tarkan'dan Yaz sürprizi, Yap bi güzellik
Megastar Tarkan, yeni şarkısı “YAP Bİ GÜZELLİK” ile 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.
KÜLTÜR-SANAT 22.07.2022, 21:15 22.07.2022, 21:26 Murat Aydın
“Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım”
Megastar Tarkan, yeni şarkısı “YAP Bİ GÜZELLİK” ile 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.
Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.
Şarkıyla aynı gün yayına giren klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.
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