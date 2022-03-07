Rasim Öztekin ölümünün 1. yılında anılıyor

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 5. kavuklusu Rasim Öztekin, ölümünün birinci yılında, ailesinin, sanatçı dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. 8 Mart’ta yapılacak Rasim Öztekin’i anma töreni, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda saat 11.30’da başlayacak.

Kalp rahatsızlığı sonucu erken yaşta yaşamını yitiren, usta tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'i anılıyor.

ÖZTEKİN MEZARI BAŞINDA ANILACAK

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 5. kavuklusu Rasim Öztekin, ölümünün birinci yılında, ailesinin, sanatçı dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. SuperHaber'in aldığı bilgilere göre, 8 Mart’ta yapılacak Rasim Öztekin’i anma töreni Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında, saat 11.30’da başlayacak.

ARKADAŞLARI ÖZTEKİN İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Türk Tiyatrosu'nda 41 yıllık sanat yaşamına orta oyuncular kadrosunda, 25 oyun, 3 müzikal ve 21 film sığdıran Rasim Öztekin, 10 yıldır ekranlara gelen "Seksenler" dizisinde Fehmi rolünü canlandırıyordu. Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Şoray Uzun’un yanı sıra Seksenler ve Ortaoyuncular başta olmak üzere sanat camiasından arkadaşları da törene katılarak usta oyuncuyu anacak.

6 ÖĞRENCİNİN TİYATRO EĞİTİMİNE IŞIK OLDU

Rasim Öztekin, geçirdiği kalp hastalığı nedeniyle tiyatro sahnelerine veda etmek zorunda kaldı. Kavuklu olarak tiyatro yapamadı ama kavuk devir teslim töreninin gelirlerini bağışladığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu, 6 öğrencinin 4 yıllık tiyatro eğitimine ışık oldu. Öztekin'i anma töreninde, bu bursla tiyatro eğitimi gören öğrencilerden ikisinin törende yer alarak duygularını dile getirecekleri ifade edildi.

Rasim Öztekin, 1988'de Altan Erbulak En İyi Oyuncu, 1995'de "İsmail Dümbüllü Yılın En Başarılı Oyuncusu" ödüllerinin sahibi olmuştu. 2003 yılında ise Afife Tiyatro Ödülleri Komedi ve Müzikal dalında "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçildi. 2020 yılında Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun sembolü kavuğu Şevket Çoruh’a devretti.

SON ÇEKTİĞİ FİLMİ DİJİTAL ESARET 18 MART’TA VİZYONDA

Gora, Pardon, Kabadayı, Mandıra Filozofu, Düğün Dernek’te birbirinden çok farklı karakterleri başarıyla canlandıran Rasim Öztekin’in ölümünden kısa bir süre önce çekilen Dijital Esaret filmi 18 Mart’ta vizyona girecek. Rasim Öztekin, uğur kabul ettiği için filmini kurgu sonrasında izlememişti.

RASİM ÖZTEKİN’İ ANMA ETKİNLİKLERİNDE AKŞAM PROGRAMI

Rasim Öztekin’i Anma Etkinlikleri’nin akşam programında ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, “Rasim Öztekin Tiyatro Bursu”na katkısı nedeniyle usta oyuncuyu bir panelde anacak. ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel'in açılış konumasıyla başlayacak panelde, eşi gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin, kızı oyuncu Pelin Öztekin bir eş, bir baba olarak Rasim Öztekin'i anlatırken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşları Berat Yenilmez, Özlem Türkad ve Ayşe Tolga usta oyuncuyla setten, gezilerden, çekimlerden hatıralarını paylaşacak.

Panel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği YouTube kanalıyla Rasim Öztekin TV YouTube kanallarından 8 Mart 20.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek.