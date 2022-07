Osman Öztürk'ün 12. Şiir Kitabı 'Ay Işığında Saklı' iddialı çıkış yaptı

Güfteleri Türkiye’nin ünlü bestekârları tarafından bestelenen, şiirleri 23 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Osman Öztürk, Avrupa’da Türk Edebiyatını başarıyla temsil etmeye devam ettiği gibi, Türk şiirseverlere yönelik son şiir kitabını 2022 yılı Haziran ayında okuyucuların beğenisine sunma şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade ediyor.

Osman Öztürk’ün şiir kitapları daha önce Türkiye’de “Bakraç”, “Taflan Mevsimi”, “Eksik Sayfa”, “Güz Yalnızlığı”, “O Kadar Yeşildin O Kadar Mavi”, “Dünyanın Kalbi” adlarıyla yayımlanmıştı. Yurt dışında Almanya Hamburg’da 5 dilde “Sommerblau-Yaz Mavisi”, Sırbistan Belgrad’da “O Kadar Yeşildin O Kadar Mavi” İtalya’da 3 dilde “La Mia Isola-Island-Ada”, Moğolistan’da 3 dilde “Umut-Hope” ve İspanya’da İspanyolca ve İngilizce “LA DENSIDAD DE LA NOCHE / THE HEAVINESS OF THE NIGHT/ GECENİN AĞIRLIĞI” başlıklarıyla yayımlanan şiir koleksiyonlarının ardından Osman Öztürk, Türk şiir okurlarına yönelik olarak hazırladığı “AY IŞIĞINDA SAKLI” dosyasını Artshop Yayınlarından kitaplaştırdı.

Türkiye’de güvenlik denince akla ilk gelen isimlerden, Okul Güvenliği projesinin mimarı, şair ve yazar Osman Öztürk, edebiyat alanındaki başarılarıyla ulusal ve uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor.

UMUT VE SEVGİ ŞİİRLE YEŞERECEK

Osman Öztürk şiirin dünyamızdaki yeri konusunda görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Şiir dünyamızın ve insanlığın ortak dilidir. Yaşadığımız bu gezegende dilimiz, rengimiz, inançlarımız, düşüncelerimiz ve yurtlarımız ayrı olsa da gözlerimiz ve duygularımız gökkuşağında aynı yedi rengi görür, onu seçer ve büyülenir. Şiir bizi bütünleştirir, sevgiyi saygıyı, erdemli olmayı, insanca yaşamayı ve mutluluğu güçlendirir. Umut ve sevgi şiirle yeşerecektir…”

2007 yılında ilk şiir kitabını yayınladıktan sonra kısa sürede ismini duyuran, ulusal ve uluslararası şiir festivallerine katılarak, ülkemizi başarıyla temsil eden Osman Öztürk; 1975 Yılı Nobel Ödülü sahibi ünlü İtalyan şair Eugenio Montale adına düzenlenen ve 26 yıldan bu yana seçkin şairlere layık görülen “Uluslararası Ossi Di Sepphia Premio 2020 Şiir Ödülü”, 25 yıldır önemli hukuk ve devlet adamlarına ödül veren, 2019 yılında ilk kez uluslararası boyutta edebiyatçılara ödül düzenleyen saygın STK kuruluşu "TULLİOLA - RENATO FİLİPPELLİ 2019" ödülü ve İtalya’da yapılmakta olan Uluslararası Şiir Yarışması “Vitruvio Ödülü 2018” kapsamında PREMIO VITRUVIO ödülüne de layık görülmüştü.

Osman Öztürk’e 20 Temmuz 2020 tarihinde İtalya De Finibus Terrae adlı kültür-sanat kuruluşu tarafından İtalya’nın Santa Maria di Leuca kentinde Barış Elçisi unvanı ve yine aynı kuruluş tarafından 2020 yılında “Dünya halklarının kültürlerine uluslararası düzeyde bir kültür buluşturuculuğu” ödülü verilmişti.

Osman Öztürk’ün Şiiri Konusunda Uluslararası Şair ve Edebiyatçıların Görüşleri

“Osman Öztürk’ün şiiri, iç görüntülerini sözcüklere erdemli bir şekilde dönüştürmeyi bildiği deneyimlerinin ve duygularının bir seçkisidir. Ona sıkıntı veren anları, özel ve bazen de gelip geçen özgün olaylarıyla mevsimleri tasvir etmektedir. Önsezilerini de ortaya koymakta, sevgili için olduğu kadar sığınmacıların kaderi karşısında dökülen gözyaşları hakkında kaygılarını ifade etmektedir. Şiirleriyle Osman Öztürk bize olaylar, duygular ve bağlantılar konusunda yeni bakış açıları kazandırmayı başarmaktadır. Gino Leineweber / Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Konseyi Başkanı/ Rodos, Yunanistan”

“Bazı kişilerde geçerli olan bir yetenek söz konusu olduğunda, hislerin birleşmesi, onlara sesleri görme, duygulara dokunma ya da renkleri işitme ve tatma yeteneği kazandırmaktadır. Osman’ın şiirinin okuyucuları onun şiirleri aracılığıyla kendi iç dünyalarına dokunabilmekte, onun dizelerinin ritmini görebilmekte ve renkleri tadabilmektedir ve onun şiirlerindeki aşk ve aşk özlemi, çok iyi bir şekilde ifade edilmektedir. Annabel Villar, Şair, Editör, Çevirmen / Villajoyosa, İspanya

“Osman Öztürk’ün Şiiri İnsan Ruhunu Sarıyor… Sevgiliye duyulan hasret, onun yokluğunun varlığıdır. Tekrar hayatımızda olması zor olan sevgiyle anımsadığım öz kişi ya da şeye karşı duyulan özlem. Hüznü sevgiyle birleştiren derin bir duygusal durum. Hala umudumuz olsa da bizi acı-tatlı bir duyguda tutan durum. Osman Öztürk’ün şiirinde bu hasreti nefes nefes içinize çekiyorsunuz. Aşk, geçmeyen bir duygunun adıdır ve geçmişe özlem hep sürer. Beklenti ve umut şairin bütün dizelerine yansımaktadır. Claudia Piccinno, Şair, Editör, Çevirmen, İtalya

AY IŞIĞINDA SAKLI

Ay ışığında saklıdır her gecenin gözyaşı

Dökülür yağmur yağmur gökyüzünden aşağı

Yanıp sönen yıldızlardır karanlığın sırdaşı

Ümidi kırık bir kalbin yalnızlıktır yoldaşı

Hangi hayaldir söyle bir yüreğin sırdaşı

Ay ışığında saklıdır karanlığın gölgesi

Ay görmez ışığını saklama gözlerini

Aşk özlediğin kadardır söndürme yüreğini

Hüzün dolu bir kalbin gözyaşıdır sırdaşı

Hangi hayaldir söyle bir yüreğin yoldaşı

Ay ışığı vurunca gözlerinin rengine

Birkaç damla gözyaşı düşüyor yüreğime

Hangi hüzün saklıdır ağlayan gözlerinde

Ümidi kırık bir kalbin yazgısıdır gözyaşı

Hangi hayaldir söyle bir yüreğin sırdaşı