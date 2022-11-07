Kısaparmak 17 yaşında 'Eğilmem' albümüyle müzikseverlerle buluştu

Türk halk müziğinin usta yorumcusu Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak’ın 17 yaşındaki oğulları Kaan Kısaparmak, ilk albümü olan “Eğilmem” ile müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

Anne ve babasının izinden yürüyen genç yetenek, usta isimlerle birlikte özenle çalıştığı 8 parçalık "Eğilmem" albümünün hazırlıklarını tamamladı. Hüzün ve hasret kokan besterini ilk kez ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programında seslendiren Kaan Kısaparmak, türkü formundaki birbirinden etkileyici parçalarıyla dinleyicilerden tam not aldı. Türk halk müziğine büyük katkı sağlayan Kaan Kısaparmak’ın albümünün birçok şarkısı YouTube’da trendler arasına girdi.

AİLECE ALBÜME KATKI!

Ayrıca “Eğilmem” albümü önemli bir özelliğe sahip… Albüm, başarılı sanatçıların çalışmalarının yanı sıra aile dayanışmasının da anlamlı bir örneğini oluşturuyor. Annesi Şebnem Kısaparmak ile babası Fatih Kısaparmak’ında katkısının olduğu albümle Kaan Kısaparmak, genç nesillere örnek olma yolunda ilerliyor.

Kaan Kısaparmak’ın Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan "Eğilmem" albümü tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda…