İstanbul’un Festivali bugüne dek Yarım Milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

23 Temmuz’da başlayan ve 14 Ağustos’a kadar sürecek olan İstanbul Festivali, bugüne dek yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. İstanbullular tarafından çok sevilen ve büyük beğeni toplayan, ‘Erişilebilir fiyatlar’ mottosuyla her geçen gün katılım rekoru kıran İstanbul’un festivali, şehrin kültür, sanat ve eğlence dünyasına yeni bir soluk getirdi. Türkiye’nin en uzun ve kapsamlı festivali, 7’den 70’e herkesi kültür, sanat ve eğlencede buluşmaya davet ediyor. Festival Park Yenikapı’da, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından ilk kez düzenlenen İstanbul Festivali, her gün kapılarını 16.00’dan itibaren açıyor; konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunuyor.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi Kurumsal İletişim Direktörü Aybike Ercan Kabasakal; “Tam 23 gün sürecek olan İstanbul Festivali’nin 12 gününü geride bıraktık. Herkese ulaşabilen, kaliteli, hem değerli sanatçıları hem de ziyaretçilerimizi mutlu edecek bir festivali hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şu ana dek yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Katılımcı sayısıyla her geçen gün kendi rekorunu kıran bir festival oldu. Herkesin bir kahve fiyatıyla eğlenmeye, güzel, kaliteli ve keyifli vakit geçirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Festivali’nin, İstanbul’un simge etkinliği olarak markalaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Kültür, sanat, espor, gastronomi, eğitim ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede birlikte sunan festival; konserler, gösteri sahnesi, sanat alanları kapsamında 100’ün üzerinde sanatçıyı İstanbullularla buluşturmuş olacak.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi Kurumsal İletişim Direktörü Aybike Ercan Kabasakal; festivalin heyecan veren ve ilk anda büyüleyen ana sahnesiyle ilgili olarak; “Ön cephesi 354 m2 büyüklüğünde tamamen led ekranlardan oluşan dev sahnemiz, ses ve ışık sistemiyle de müzik severleri etkiliyor. Konser alanımızı 100.000 kişilik kapasiteye göre planladık. Kenan Doğulu ile açılışını yaptığımız festivalimizde bugüne dek, Burak Yeter, An Epic Symphony & Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Selami Şahin, Anıl Piyancı, Ceza, Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna, Uğur Aslan, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Tepki, Melek Mosso yer aldı. Sahne alan her sanatçımız bu görkemli sahneden ve enerjisi yüksek seyirciden etkileniyor. Önümüzde birçok konser var” dedi.

5 Ağustos’ta Volkan Konak konseriyle devam edecek festival programında; 6 Ağustos Rubato, Linet, 7 Ağustos Simge Sağın, Yaşar, 8 Ağustos Sefo, 9 Ağustos Yıldız Tilbe, 10 Ağustos Sertab Erener, 11 Ağustos Güneş, Murda, 12 Ağustos Gülşen, 13 Ağustos İstanbul Şarkı Yarışması, Şimdi 90’lar Gecesi ‘Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik’ yer alıyor. 14 Ağustos’taki kapanış gecesi ise sürpriz bir konserle gerçekleşecek.