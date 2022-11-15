Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu 'Ebegümeci' ile sahnelerini açıyor

Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu (GBŞT) 2022–2023 tiyatro sezonunda perdelerini “Ebegümeci” adlı oyun ile açacak. Oyun 18 Kasım Cuma akşamı Belediye Vahit Sütlaş Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Yeni sezona dolu dolu girecek olan Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu şu an da sahne çalışmaları sürmekte olan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” ve “Kaynanam Nasıl Kudurdu” adlı oyunlarından uyarlanan “Kuyruklu Yıldız Altında’’ adlı müzikal oyunu kısa süre içerisinde sahneleyecek. Bunun dışında Çotanaklar Ayı Burhan adlı orta oyunu da seyircileri ile buluşmaya devam edecek.

Çocukları da unutmayan GBŞT Aralık ayından itibaren her Pazar günü saat 13.00’da sahneleyeceği "Çevreci Dostlar" adlı oyunla küçük izleyicilerin ve ailelerin karşısında olacak.

Tiyatro ekibinin çalışmalarını değerlendiren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Tiyatro, görev süremiz boyunca büyük önem verdiğimiz sanat dallarından bir tanesi. Tiyatromuz bünyesindeki oyunlarımızın kalitesini ve oyuncularımızın eğitimini daha da önemsedik. Oyunculuk bilgisinden, tiyatro tarihine ve diksiyon eğitimine kadar kendilerinin gelişimini de sağladık. Oyuncu ekibimize yeni oyuncular kazandırdık.

Sokakbaşı’nda bulunan tiyatro binamızın ve sahnemizin birçok eksiğini gidererek halkımızın daha nezih, daha konforlu ve daha temiz ortamda sanat ile buluşması için belirlediğimiz eksiklikleri giderdik.

Yine konservatuvarda da sanat eğitimlerini çeşitlendirdik. Sahnemizi konservatuvar mezunu gençlerimizin kullanması için de açtık.

Tiyatromuzda yeni sezonda beş farklı oyunu halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu durum, şehir tiyatrosu tarihinde bir rekor olacak. Değerli hemşehrilerimizi tüm oyunlarımıza davet ediyor, şimdiden keyifli seyirler diliyoruz.” dedi.