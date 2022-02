Genç Piyanist Irmak Akıncı 11 yaşında popüler oldu

Genç Piyanist Irmak Akıncı 11 yaşında. İlk olarak A.B.D. South Florida Uluslararası Piyano Yarışmasında 2.lik ödülü aldı. Daha sonra Almanya’da Musical Fireworks in Baden Wuerttemberg Uluslararası Piyano yarışmasında 3.lük ödülü aldı. Çok kısa zamanda mini bir turne bile yaptı Irmak. Prof . Gülnara Aziz sınıfı olarak Bilkent’te ,memleketi olan Gaziantep’te ve Çukurova Üniversitesi’nde konser verdi. Canadian-Ukranian Festival of Children and Youth Creativity Toronto Müzik Festivaline hem kompozisyon hem piyano dalında katıldı. İki dalda da birincilik ödülü aldı. İşyte Irmak Akıncı'nın çocukluğunda yaşadığı popüler değerler...

Genç Piyanist Irmak Akıncı 11 yaşında. İlkokul eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Annesi resim sanatçısı Nazlı Belgin Akıncı, Babası ise eczacı Rauf Akıncı. Aynı zamanda Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezi’nin kurucuları. 4 yaşında Ateş adında bir kardeşi var. Eğitim hayatına gelecek olursak çalışmayı seven sorumluluklarının bilincinde olan bir öğrenci. Çok meraklı. Müzik dışında en sevdiği dersler fen ve matematik. İlkokul 1. Sınıftayken Bilim Sanat Merkezi’nin Müzik Bölümünü kazanmış..

4 yaşında Özel Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde eğitimine başlamış.

Profesyonel anlamda ilk Öğretmeni Katryna Klymenko ile çalışmaya başlamış.Katryna Öğretmen ile ilgili şöyle diyor ‘’ Katryna öğretmenim ile ben sanki bütünleştim. Benim elimden tutup yürümedi beni yukarıya çekti. Öyle hissediyorum. Ben de emeği çok büyük. Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Ortaokulu’nun denklik sınavlarına hazırlandık Katryna Hocam ile . Denklik sınavını başarıyla verdim ve maksimun burs ile Bilkent’i kazandım.’’

Bilkent’i kazandıktan sonra, Prof. Gülnara Aziz Sınıfına kabul edilmiş Prof.Gülnara Aziz ile ilgili şöyle diyor ‘’Gülnara Hocam ile de çok iyi anlaştık. Ondan öğreneceğim çok şey var. Çok değerli piyanistlerin öğretmeni.Onun desteği ile çok yol kat edeceğime inanıyorum.’’

Çok kısa zamanda mini bir turne bile yaptı Irmak. Prof . Gülnara Aziz sınıfı olarak Bilkent’te ,memleketi olan Gaziantep’te ve Çukurova Üniversitesi’nde konser verdi.

Bu zamana kadar da pek çok yarışmaya katıldı.

İlk olarak A.B.D. South Florida Uluslararası Piyano Yarışmasında 2.lik ödülü aldı. Daha sonra Almanya’da Musical Fireworks in Baden Wuerttemberg Uluslararası Piyano yarışmasında 3.lük ödülü aldı. Canadian-Ukranian Festival of Children and Youth Creativity Toronto Müzik Festivaline hem kompozisyon hem piyano dalında katıldı. İki dalda da birincilik ödülü aldı. International Music Competition CA Renaıssance yarışmasına piyano dalında katıldı ve 1. Lik ödülü aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Besteciler Buluşmasına kendi bestem olan ‘’Matruşka’’ ile katıldı. Finale kaldı. Aralarında Cihat Aşkın, Turgay Erdener, Oğuzhan Balcı, İbrahim Yazıcı ve Çiğdem Erken’in de olduğu ünlü besteci ve orkestra şefleriyle buluşma hakkı kazandı.. Barış Gemici ve Yusuf Meşçi öğretmenlerimle bestecilik dersi yaptı.

Çok yeni olan bir başarısı ise 5 Şubat 2022’de 3. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışmasında 9-12 yaş kategorisinde 1. Lik ödülü aldı.

Beste yapmayı seviyor . Matruşka adlı bir bestesi var. Bestesi hakkında şöyle diyor’’Beste yaparken aklıma melodiler geliyor. Ve o melodiler için piyanonun başına oturuyorum. Melodi aklımdan hiç çıkmıyor. Sanki beni bir besteye dönüştür diyor. Yoğun duygular yaşadığım zaman yapmak istiyorum. Bu hüzün de olabilir mutluluk ta olabilir. Matruşka üç bölümden oluşuyor. İnsanların içinde de bir sürü insan var. Bu insanların içinde duygular var. Matruşka da küçülüyor ve büyüyor. Duygular da öyle.’’

Çok iyi bir konser piyanisti olmak istiyor. Ve ekliyor’’ Benim üniversiteye gireceğim zaman nasıl olur bilmiyorum ama şu an Moskova, Viyana veya Almanya’da okumak hedeflerim arasında. Ülkemi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek isterim. İçimdekileri düşündüklerimi müziğimle aktarmak isterim. Çünkü beste yapmak benim için vazgeçilmez bir tutku. ‘’