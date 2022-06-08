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Gemlik Film Festivali başvuruları başladı

Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’ne, kurmaca dalında kısa film başvuruları başladı. 

KÜLTÜR-SANAT 08.06.2022, 09:22 Murat Aydın
Gemlik Film Festivali başvuruları başladı

Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’ne, kurmaca dalında kısa film başvuruları başladı. 

24-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festival kapsamındaki Kısa Film Yarışması’nda, dereceye girenlere para ödülleri verilecek. Yarışma için bir konu ya da tema bulunmazken kısa filmler için süre sınırı en fazla on dakika olacak ve yarışmaya başvurular www.filmfreeway.com sitesinden 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılacak.

Sadece Türkiye’den katılan filmleri kabul eden yarışmaya başvuran filmleri ise alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirecek. Aykırı Sinema Derneği koordinatörlüğünde başvuran filmlerini değerlendirecek Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurulu’nda, Aykırı Sinema Derneği’nden Adem İşler, Çağdaş Olgu Durmuş, Hande Özemre Gençosman, Işık Nur Dolapçı, Selen Erdoğan, Zekiye Sayar, Zeynep Güzey; Kısa Film Yarışması Danışma Kurulu’nda ise Aykırı Sinema Derneği Başkanı Ümit Özmen,  Doç. Dr. Hakan Aşkın, Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün ve Dr. Necla Çelik yer alıyor.

Ön jürinin değerlendirmesi sonrası belirlenen 10 film; oyuncu ve yönetmenlerden oluşan jüri tarafından izlenecek. Jürinin belirlediği ilk üçe giren filmler ve Mansiyon Ödülü kazanan filmler ise birbirinden büyük ödüller kazanacak. Yarışmada dereceye girenler için 1.lik Ödülü 20.000 TL, 2.lik Ödülü 15.000 TL, 3.lük Ödülü 10.000 TL, 4. Mansiyon Ödülü ise 5.000 TL olarak belirlendi. Yarışma için tüm detaylara 

www.gemlikfilmfestivali.com sitesinden tüm detaylara ulaşabilecek festival kapsamındaki Kısa Film Yarışması için şartname şöyle:

1. Yarışmaya sadece Türkiye’den kısa filmler başvurabilir.

2. Gemlik Film Festivalinin düzenlediği Kısa Film Yarışması; kurmaca kategorisinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.

3. Yarışmaya başvuru yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması gerekmektedir.

4. Yarışmaya 10 dakikayı aşmayan kısa filmler başvurabilir.

5. Yarışmaya katılımlar www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır.

6. Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 30 saniyelik görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

7. Yarışmaya katılan kısa filmler ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan eleneceklerdir.

8. Yarışmaya katılan kısa filmler, ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda, ön jürinin belirlediği 10 film, jüri değerlendirmesine sunulacaktır. Ön jüri tarafından seçilen 10 filmden 4'ü için ödül verilecektir.

9. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022 saat 12:00’a kadardır.

10. Sosyal medya ve diğer internet mecraları üzerinden açık paylaşımı yapılmış filmler yarışmaya katılamazlar.

11. Katılımcılar açıklanacak jüri değerlendirme tarihinden bir hafta öncesine kadar yarışmadan çekilebilirler. Bu durumda yarışmaya tekrar katılamazlar.

12. Telif hakkı gerektiren konularda bütün sorumluluk başvuru sahibine aittir. Telifle ilgili herhangi bir konuda festival komitesinin sorumluluğu yoktur. Telif hakkı alınmayan müzikler, fotoğraflar vb. sorumlulukları, yönetmen ve/veya yapımcıya aittir. Festival yönetimi telif hakları dolayısıyla sorumluluk kabul etmez.

13. Finale kalan filmlere herhangi bir gösterim bedeli ve telif bedeli ödenmez.

14. Festival Komitesi filmin jeneriğinde yazan yönetmen ve/veya yapımcı ile muhataptır.

15. Katılan filmlerin şartnameye uygunluğu festival komitesi ve ön jüri tarafından denetlenir. Festival Komitesi şartnameye uymayan filmleri festivalin her aşamasında eleyebilir, diskalifiye edebilir.

16. Festival Komitesi film ekibinden herhangi birinin festival ve yarışmanın her aşamasında uygun olmayan davranışlarda bulunması, propaganda yapması, suç işlemesi, festival komitesine, jüri üyelerine, konuklara ve diğer katılan yönetmen ve ekiplere, seyircilere karşı kişilik haklarına saldırması durumunda, filmi diskalifiye edebilir.

17. Başvurusunu tamamlayan yarışmacıların, bu aşamadan sonra yapacağı revizyon talepleri kabul edilmez.

18. Gemlik Film Festivali, yarışmaya katılan kısa filmleri ticari olmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda izin almadan, e-posta yoluyla film yönetmenine bildirerek, sosyal medyada genel duyuru yaparak seçki oluşturma ve gösterim yapma hakkına sahiptir. Yönetmen veya Yapımcı başvuruyu tamamladıktan sonra festival şartnamesini ve festival haklarını kabul etmiş sayılır.

19. Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu www.gemlikfilmfestivali.com adresinden duyurulacaktır. 27 Temmuz 2022 tarihinde basına açık ödül töreni düzenlenecektir. Bu tarihler ayrıca, ilgili internet sitesinden de duyurulacaktır.

20. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

#Gemlik Film Festivali #Eşref Kolça #Gemlik Belediyesi #Aykırı Sinema Derneği
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