Film gibi hayatlar'da Hülya Koçyiğit'in konuğu Defne Yalnız oldu

Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Programın son konuğu, usta oyuncu Defne Yalnız oldu.

Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaynanalar’da Tekin Akmansoy ile birlikte rol alan Defne Yalnız ‘’Kaynanalar, ilk televizyon dizisi. Aşkı Memnu ilk televizyon dizisi derler, yanlış bilgidir. Aşkı Memnu ilk televizyon filmidir. Bizim işimizde karakterler çok güzel oturdu. Sistemin sıralaması önce senaryo, sonra doğru cast. ‘Bundan da hizmetçi mi olur dememeli. Şoför mü olur’ dememeli. Katil oynamak için katil olmak gerekmez. Ama katili iyi oynarsan inandırırsın’’ dedi.

İlk olarak Kaynanalar’ın sinema filminde sinemaya adım atan Defne Yalnız ‘’Ben sinemayı sevmedim. Sinema da beni sevmedi. Biz tiyatrocu olarak provalarda da, her şey de de başlarız devam eder ve biter. Sinema öyle değil. İlk önce ağlıyorsun final çekiyorsun arkasından başka. O kopukluğa adapte olamadım’’ dedi.

Defne Yalnız, oyuncunun sorumluluklarını ise ‘’Şu andaki var olan bütün dizilere bakınız. Bütün kadınlar sadece güzel giyinip erkekleri tavlama peşinde koşan anlamsız kadınlar, hiçbir meslek sahibi kadın yok. Benim bir hemşireyi oynadığım ‘’Hızır Acil’’ senaryosu yazılırken, ‘’Ben öyle bir karakter çizmeliyim ki o diziyi seyreden iki tane genç kız o mesleğe özenirse ben sanatçı olarak görevimi yerine getiririm’’ dedim. Ve bunu yaşadım. Yıllar sonra hemşire olan genç kızlar yanıma geldi ve sizin sayenizde dedi’’ diyerek ifade etti.

Sektörde ilk faktörün şans olduğunu söyleyen usta isim ‘’Şans birinci faktördür bu işte. istediğin kadar okul bitir, şans birinci faktördüri iyi bir projede yer alırsın oradan ondan sonra ikinci etap başlar. Benim için hayatta üç şey vardır. Çok zor taşınır: Para, şöhret ve makam. Eğer şöhreti iyi taşıyamazsan rezil olursun. Parada da öyledir. Makamda da öyledir’’ dedi.