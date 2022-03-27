Dünyanın farklı ülkelerinden imza için geldiler
YouTuber ve yazar Tuncer Gizem Avcısı Yediveren Yayınları’ndan çıkan yeni Gizemli Olaylar kitabı ile 27 Mart İstanbul Forum D&R’da gerçekleşen imza gününde okurlarıyla buluştu.
Anlattığı farklı gizemli olaylarla milyonları ekran başına kilitleyen başarılı YouTuber ve yazar Tuncer Gizem Avcısı Yediveren Yayınları’ndan çıkan yeni Gizemli Olaylar kitabı ile 27 Mart İstanbul Forum D&R’da gerçekleşen imza gününde okurlarıyla buluştu.
Tuncer Gizem Avcısı’na insanlar tarafından olan büyük ilgi ve sevgi imza günündeki sıra yoğunluğuna da yansıdı. Nitekim kitaplarını imzalatdırıb hatıra fotoğrafı çektirenler arasında yalnız Türkiye’nin farklı illerinden değil, aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden gelen okurlar da yer aldı.
Uzun süredir YouTube ve diğer sosyal medya platforumlarında anlattığı bir-birinden farklı ve ilginç olaylarla izleyicilerin dikkatini çeken Tuncer Gizem Avcısı yayımlanan Gizemli Olaylar kitabıyla okurlarını, tarihin tozlu raflarında kaybolan kadim sırların gün yüzüne çıkarılışına tanıklık etmeye, insanlık tarihinin ve yaratılışın ardında yatan gizem denizinde yüzmeye davet ediyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016