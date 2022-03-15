Dünya Tiyatrolar Günü'nde Wiky’den çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu

Akıllı Çocuk Saati markası Wiky’nin sanata katkıda bulunmak amacıyla kurduğu Wiky Çocuk Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde çocukları ücretsiz bir şekilde tiyatroyla buluşturacak.

Hem eğlenceli hem öğretici

Kubilay Penbeklioğlu’nun yazıp yönettiği oyun, çocukları eğlendirirken eğitici yönüyle de dikkat çekiyor. Oyun hakkında bilgi veren Penbeklioğlu “Geleneksel tiyatro kahramanlarından Keloğlan, bir yandan çocuğun dil becerilerini geliştirirken bir yandan da çocukta milli ve evrensel kültür değerlerine karşı bir bilinç uyandırıyor.

Sonuç olarak oyunumuzda masallarda bulunan masal-eğitim ilişkisi ile iyilik yapmanın erdemleri anlatılmakta. Bu sayede masalların günümüze entegre edilmesiyle dil ve kültür edinimine de katkı sağlanıyor” dedi.

5-10 yaş grubuna yönelik tiyatro oyunu için www.wikycocuktiyatrosu.com adresinden ya da 0216 348 93 93 nolu numaradan bilet alınabiliyor.

Wiky Watch ile çocuklar güvende

Wiky Watch, çocuklarının erken yaşta cep telefonu kullanmasını istemeyen ebeveynlerin çocuklarına güvenle bağlanmalarını sağlayan bir akıllı saat. Saat sayesinde ebeveynler, çocuklarıyla SMS, anlık konum, ayak izi izleme, arama vb. gibi yöntemlerle anlık iletişim kurabiliyor.

Keloğlan ve Kayıp Prenses çocukların beğenisine sunulacak

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Keloğlan ve Kayıp Prenses adlı pedagog onaylı müzikli oyunu, pazar günü 13:00'da Profilo Küçük Sahne'de çocukların beğenisine sunulacak.

Mart-Nisan etkinlik takvimi

19-20 Mart - Moi Sahne

26-27 Mart - Profili Küçük Sahne

2-3 Nisan - Trump Sahne

9-10 Nisan - Moi Sahne

16-17 Nisan - Torium Sahne

23-24 Nisan - Profilo Ana Sahne

30 Nisan - WaterGarden Duru Sahne