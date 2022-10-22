Çocuk Senfonu Orkestrası'ndan Cumhuriyet Bayramı konseri

Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki en uzun soluklu toplumsal yatırım platformlarından Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Cumhuriyet­ Bayramı­’nın coşkusunu iki özel­ konser ile kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim’de Galataport İstanbul’da ücretsiz gerçekleşecek konserlerde DÇSO’ya, Türkiye’de kadın korolarının gelişmesine öncülük eden SİRENE eşlik edecek.

Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinde Türkiye’de klasik müziğin çocuklar ve gençler aracılığıyla daha fazla yaygınlaşması amacıyla 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Galataport İstanbul ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iki unutulmaz konsere imza atmaya hazırlanıyor.

Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in üstendiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın tüm üyelerini temsilen 56 öğrenci ve SİRENE’den 28 kişinin yer alacağı Galataport İstanbul konserlerinde toplam 84 müzisyen yer alıyor. Şef Volkan Akkoç önderliğinde 2014 yılında kurulan SİRENE ile DÇSO ilk kez birlikte sahne alacak.

7 marş ve 7 türküden oluşan konserlerin repertuvarında; Osman Zeki Üngör-Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı, Musa Süreyya-Vatan Marşı (Düzenleyen: Nejat Başeğmezler), Felix Körling-Gençlik Marşı (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Cemal Reşit Rey-Cumhuriyetin Onuncu Yılı Marşı, Rumeli Türküsü-Bülbülüm Altın Kafeste (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Nihavend Türkü-Ah Bir Ataş Ver (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Rize ve Sinop Türküleri-Yeni Biteyi & Ben Giderim Batum’a (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Rumeli Türküsü-Manastırın Ortasında (Düzenleyen: Tolga Taviş), Drama Köprüsü (Düzenleyen: Volkan Akkoç), Çanakkale Yöresi-Evreşe Yolları Dar (Düzenleyen: Tolga Taviş ve Volkan Akkoç), Keklik İdim Vurdular (Düzenleyen: Yalçın Tura), Zeki Üngör-Cumhuriyet Marşı (Düzenleyen: Nejat Başeğmezler), Faik Canselen-İleri ve Muammer Sun-Biz Atatürk Gençleriyiz marşları yer alıyor.

Galataport İstanbul, D-Saat, Volkswagen, d.ream ve NTV’nin sponsorları arasında yer aldığı konserler, Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda 14:00 ve 17:00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

DÇSO, 28 Ekim Cuma günü 20:30’da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluşacak. Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konser Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Hakkında

Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmak amacıyla 2006 yılında kuruldu. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in üstlendiği orkestra bugüne kadar, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören 800’ü aşkın çocuğu bir araya getirdi. Orkestra, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği konserlerde Fazıl Say, Gülsin Onay ve Cihat Aşkın’ın yanı sıra ünlü piyanist Alice Sara Ott, flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, tenor Nicola Martinucci ve kemancı Alexander Markov gibi ünlü sanatçı ve topluluklara eşlik etti. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası performans sergilediği çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı. Orkestra bugüne kadar gerçekleştirdiği 77 konser ile 100.000’den fazla izleyiciye ulaştı.

SİRENE Hakkında

2014’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde kurulan SİRENE; Romantik Dönemden günümüze uzanan repertuvarı ile Türkiye’de az sayıda bulunan kadın korolarına öncülük ediyor. Volkan AKKOÇ önderliğinde kurulan SİRENE, kurulduğu günden bugüne, aralarında önemli Türk ve yabancı bestecilerin eserlerinin ilk seslendirmelerinin de olduğu birçok başarılı performans gerçekleştirirken, aynı zamanda Türk kadın korosu repertuvarının gelişmesine de katkı sağlıyor. 2017’den bu yana uluslararası koro yarışmalarında da ülkemizi başarıyla temsil etmekte olan SİRENE, bu yıl Litvanya’da gerçekleştirilmesi planlanan 17. Uluslararası Gallus Maribor Koro Yarışması için çalışmalarını sürdürüyor.