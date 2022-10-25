banner314

banner325

Son Dakika

Annette Louise Solakoğlu'nun 'İstanbul'a Referans' Sergesi açıldı

İsveçli-Alman fotoğraf sanatçısı Annette Louise Solakoğlu'nun İstanbul’un mimarisi ve günlük yaşamı temasıyla, son 15 yılda çalıştığı siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan sergi, Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de özel bir davetle ziyarete açıldı. 

KÜLTÜR-SANAT 25.10.2022, 09:34 Murat Aydın
Annette Louise Solakoğlu'nun 'İstanbul'a Referans' Sergesi açıldı

Şule Gazioğlu Art & Design, fotoğraf sanatçısı Annette Louise Solakoğlu'nun solo sergisi İstanbul’a Reverans’ı sanatseverlerle buluşturuyor. İsveçli-Alman sanatçının İstanbul’un mimarisi ve günlük yaşamı temasıyla, son 15 yılda çalıştığı siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan sergi, 19 Ekim’de Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de düzenlenen ve aralarında Selin Öztarhan, İpek-Selim Koray, Rezzan Elbeyli, Arzu Biren gibi isimlerin bulunduğu özel bir davetle ziyarete açıldı. 

Fotoğraf sanatçısı ve film yönetmeni Annette Louise Solakoğlu’nun, ‘İstanbul’a Reverans’ sergisi 19 Ekim’de Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de düzenlenen özel bir davetle açıldı. Küratörlüğünü Şule Gazioğlu’nun gerçekleştirdiği açılış davetinde aralarında Selin Öztarhan, İpek-Selim Koray, Rezzan Elbeyli, Arzu Biren gibi isimlerin olduğu sanatseverler fotoğraflara büyük ilgi gösterdi. Sanatçı, şehrin sokaklarında gezinerek İstanbul’un mimari güzelliğini ve insan dokusunu lensiyle yakalarken, şehrin barındırdığı çeşitliliği bazen göz alıcı ve kentsel, bazense nostaljik ve tarihi yönüyle gözler önüne seriyor.

Orhan Veli, Nazım Hikmet ve diğer ustaların eserlerinden ilham alan Solakoğlu, imgelerine lirik bir meditasyon getiriyor: “Gözlem ve zamanlama, çalışmalarımın temel unsurlarıdır. İstanbul sokaklarında uçup giden her günü zamansızlık mertebesine yükseltmek için sessiz bir şiir arıyordum”.

İstanbul'un derin ve karmaşık tarihinin mirası, modern kentin mimari dokusuna işlenmiş. İstanbul, güzelliğin ve kaosun, zıt ideolojilerin ve kültürlerin, zengin bir geçmişin ve gençlik coşkusunun birlikte var olduğu sürekli değişen bir şehir. Gösteriş ve ihmal, zarafet ve kabalık, geçmiş ve modernite arasında günlük yaşamlarını sürdüren İstanbullular, özellikle dinlenecek ve keyif alacak bir yer bulma konusundaki yetenekleriyle karşımızdalar. En kaotik ortamda bile İstanbulluların gözleri, günlük sıkıntıların kasvetinin içinde bir hoşluk, romantik bir kaçış, bir ışık arıyor. 

Büyük bir duyarlılığa işaret eden görselleri ile İstanbul'un ikilemini ve şehrin çapraşık yapısını ortaya koyan sergi, tarihi sahne arkasını kadrajina alırken, şehrin mimari ekosisteminin bir parçası olarak AKM, Arter ve Galataport gibi yeni inşa edilen mekanlarını da kayda alıyor, geçmişini yansıtıyor, evrimine tanıklık ediyor. 

21.İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde, Sinemada İnsan Hakları Ödülü'nün sahibi olan Solakoğlu, fotoğrafa sinemadan geldi. Bir hikâye anlatıcısı gibi düşünerek, fotoğraflarında izleyiciyi hareketsiz karelerin ötesine taşıyor ve bizi kendi hayatlarımızda deneyimlemiş olabileceğimiz anlarda zihinsel bir yolculuğa çıkarıyor. Tanıdık yerlerde geçen kendi hikayelerimizi yeniden yaşamamıza vesile oluyor.

Şehre ve insanlarına büyük bir sevgi ve saygı gösteren Solakoğlu'nun fotoğrafları izleyicileri İstanbul'un mimari mirası ile olan kişisel ilişkilerini ve şehrin geleceğine dair vizyonlarını daha fazla düşünmeye sevk ediyor. 

İstanbul’a Reverans, 20 Kasım gününe kadar Emirgan'da yer alan Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de ziyaret edilebilir.

Biyografi

Annette Louise Solakoğlu, New York merkezli İsveçli-Alman fotoğrafçı ve film yönetmenidir. Eserleri uluslararası alanda müze ve galerilerde sergilendi ve çok sayıda ödül aldı. 2020 yılında IPA Gümüş Ödülü'nü kazandı ve oto portre kategorisinde 2020 Julia Margaret Cameron Ödülü'nün de sahibi oldu. En son portre serisi Faces/Graces, New York'ta Balter Gallery, Garrison Art Center'da solo sergisinde yer aldı. Seri, aynı zamanda kalıcı koleksiyonu için Putnam Tarih Müzesi tarafından satın alındı. Solakoğlu, son on yıl boyunca, Vassar College ve Boston Üniversitesi'nde dersler verdi. Sanatçı, Berlin Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu ve Boston Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı derecesi aldı.

#fotoğraf sanatçısı #Annette Louise Solakoğlu #Şule Gazioğlu Art & Design
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 25 Ekim 2022
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:17
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir