Annette Louise Solakoğlu'nun 'İstanbul'a Referans' Sergesi açıldı

Şule Gazioğlu Art & Design, fotoğraf sanatçısı Annette Louise Solakoğlu'nun solo sergisi İstanbul’a Reverans’ı sanatseverlerle buluşturuyor. İsveçli-Alman sanatçının İstanbul’un mimarisi ve günlük yaşamı temasıyla, son 15 yılda çalıştığı siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan sergi, 19 Ekim’de Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de düzenlenen ve aralarında Selin Öztarhan, İpek-Selim Koray, Rezzan Elbeyli, Arzu Biren gibi isimlerin bulunduğu özel bir davetle ziyarete açıldı.

Fotoğraf sanatçısı ve film yönetmeni Annette Louise Solakoğlu’nun, ‘İstanbul’a Reverans’ sergisi 19 Ekim’de Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de düzenlenen özel bir davetle açıldı. Küratörlüğünü Şule Gazioğlu’nun gerçekleştirdiği açılış davetinde aralarında Selin Öztarhan, İpek-Selim Koray, Rezzan Elbeyli, Arzu Biren gibi isimlerin olduğu sanatseverler fotoğraflara büyük ilgi gösterdi. Sanatçı, şehrin sokaklarında gezinerek İstanbul’un mimari güzelliğini ve insan dokusunu lensiyle yakalarken, şehrin barındırdığı çeşitliliği bazen göz alıcı ve kentsel, bazense nostaljik ve tarihi yönüyle gözler önüne seriyor.

Orhan Veli, Nazım Hikmet ve diğer ustaların eserlerinden ilham alan Solakoğlu, imgelerine lirik bir meditasyon getiriyor: “Gözlem ve zamanlama, çalışmalarımın temel unsurlarıdır. İstanbul sokaklarında uçup giden her günü zamansızlık mertebesine yükseltmek için sessiz bir şiir arıyordum”.

İstanbul'un derin ve karmaşık tarihinin mirası, modern kentin mimari dokusuna işlenmiş. İstanbul, güzelliğin ve kaosun, zıt ideolojilerin ve kültürlerin, zengin bir geçmişin ve gençlik coşkusunun birlikte var olduğu sürekli değişen bir şehir. Gösteriş ve ihmal, zarafet ve kabalık, geçmiş ve modernite arasında günlük yaşamlarını sürdüren İstanbullular, özellikle dinlenecek ve keyif alacak bir yer bulma konusundaki yetenekleriyle karşımızdalar. En kaotik ortamda bile İstanbulluların gözleri, günlük sıkıntıların kasvetinin içinde bir hoşluk, romantik bir kaçış, bir ışık arıyor.

Büyük bir duyarlılığa işaret eden görselleri ile İstanbul'un ikilemini ve şehrin çapraşık yapısını ortaya koyan sergi, tarihi sahne arkasını kadrajina alırken, şehrin mimari ekosisteminin bir parçası olarak AKM, Arter ve Galataport gibi yeni inşa edilen mekanlarını da kayda alıyor, geçmişini yansıtıyor, evrimine tanıklık ediyor.

21.İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde, Sinemada İnsan Hakları Ödülü'nün sahibi olan Solakoğlu, fotoğrafa sinemadan geldi. Bir hikâye anlatıcısı gibi düşünerek, fotoğraflarında izleyiciyi hareketsiz karelerin ötesine taşıyor ve bizi kendi hayatlarımızda deneyimlemiş olabileceğimiz anlarda zihinsel bir yolculuğa çıkarıyor. Tanıdık yerlerde geçen kendi hikayelerimizi yeniden yaşamamıza vesile oluyor.

Şehre ve insanlarına büyük bir sevgi ve saygı gösteren Solakoğlu'nun fotoğrafları izleyicileri İstanbul'un mimari mirası ile olan kişisel ilişkilerini ve şehrin geleceğine dair vizyonlarını daha fazla düşünmeye sevk ediyor.

İstanbul’a Reverans, 20 Kasım gününe kadar Emirgan'da yer alan Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de ziyaret edilebilir.

Biyografi

Annette Louise Solakoğlu, New York merkezli İsveçli-Alman fotoğrafçı ve film yönetmenidir. Eserleri uluslararası alanda müze ve galerilerde sergilendi ve çok sayıda ödül aldı. 2020 yılında IPA Gümüş Ödülü'nü kazandı ve oto portre kategorisinde 2020 Julia Margaret Cameron Ödülü'nün de sahibi oldu. En son portre serisi Faces/Graces, New York'ta Balter Gallery, Garrison Art Center'da solo sergisinde yer aldı. Seri, aynı zamanda kalıcı koleksiyonu için Putnam Tarih Müzesi tarafından satın alındı. Solakoğlu, son on yıl boyunca, Vassar College ve Boston Üniversitesi'nde dersler verdi. Sanatçı, Berlin Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu ve Boston Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı derecesi aldı.