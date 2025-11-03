'Küllerinden Doğan Umut' sergisi, 40 yıllık Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması arşivinden seçilen eserlerle 4-28 Kasım 2025'te Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (İGFA) - Aydın Doğan Vakfı, karikatür sanatının evrensel diliyle doğanın değerini ve umudu odağına alan 'Küllerinden Doğan Umut' sergisini Kasım ayında Eskişehir ve ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor.

İlk olarak Bursa'da başlayan sergi, yolculuğuna 4 Kasım'da Eskişehir'de devam ediyor. Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 4-28 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak seçki, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların karikatürleri üzerinden ormanların yaşamsal değerini, ekosistemlerin kırılganlığını ve umudun dönüştürücü etkisini görünür kılıyor. Eserler, kelimelerin ötesine geçen bir anlatımla, doğanın karşı karşıya olduğu tehditleri ve küllerinden doğan yeniden doğuş ihtimalini izleyiciyle paylaşıyor.

Bugüne kadar 137 ülkeden 9 bin 300 sanatçının 90 binden fazla eseriyle katkı sunduğu bu prestijli mecra, karikatürün güçlü anlatımıyla toplumsal olayları ve değişimleri bir zaman kapsülü gibi kayıt altına alıyor.

Aydın Doğan Vakfı, yıl boyunca farklı şehirlerde ve mekanlarda düzenleyeceği sergilerle, yarışmanın zengin mirasını ve koleksiyonunu geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturmayı sürdürecek.

28 Kasım'a kadar Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek sergi, aynı zamanda 11 Kasım'da İstanbul'da Galeri Işık'ta kapılarını açacak. Kasım ayı boyunca iki şehirde eşzamanlı bir sergi deneyimi 28 Kasım 2025 tarihine kadar görülebilecek.