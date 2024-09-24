Orta kulakta oluşan sıvı veya iltihaplanmanın zamanla işitme kaybına neden olabileceğini belirten uzmanlar bu sorunun tedavisi için kulak tüpü kullanılabileceğini söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, kulak içi basıncına bağlı işitme kayıplarının tedavisinde kullanılan kulak tüpü hakkında bilgi verdi

KULAK İÇİ BASINCI AZALTMAK İÇİN TÜP TAKILIR…

Orta kulakta oluşan sıvı veya iltihaplanmanın zamanla işitme kaybına neden olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Kulak içinde oluşan sıvı basınca neden olur. Basınç 400 mm bar seviyesine ulaşmışsa ve kişinin işitme kaybı yüzde 20-40 seviyelerinde ise tüp takma ameliyatı uygulanır. Tüp kulak zarına yapılan bir işlemdir.” dedi.

Kulak tüpünün her yaş grubundan kişiye uygulanabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Çocuklarda da yetişkinlerde de kulak tüpü ameliyatı uygulanabilir. Önemli olan geniz eti problemini çözmektir. İşitme kaybına neden olabilen hastalıklar çocuklarda daha yaygın olarak görülür ve daha sık tekrarlanır. Kulak tüpü için ideal yaş 2,5-4 yaş aralığıdır.” şeklinde konuştu.

KULAK TÜPÜ BİRKAÇ AY İÇİNDE KENDİLİĞİNDEN DÜŞÜYOR

Kulak tüpü taktırmanın herhangi bir yan etkisi olmadığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu işlem öncesi ve sonrası herhangi bir ağrı oluşmaz. Kulak tüpü takıldıktan bir süre sonra kendiliğinden düşer. Ömürleri 3-6 arasıdır. Bazı tüpler daha uzun süre kalır ve özel tüplerdir. Hangi tür tüpün kullanılacağını kulak zarının tipine ve hastanın işitme kaybına göre belirlemek gerekir.”