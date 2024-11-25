KPMG'nin Küresel Dinlenme Eğilimleri 2024 raporuna göre seyahat ve dinlenme sektörüne yapılan küresel yatırımın bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 25 artması beklenirken küresel seyahat ve turizm gelirlerinin ise 2024 yılında yüzde 8,3 artarak 1 trilyon dolar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Raporda ayrıca seyahat ve dinleme sektöründeki şirketlerin büyümek için dört temel alana odaklandıklarına da dikkat çekiliyor.İSTANBUL (İGFA) - KPMG'nin seyahat ve dinlenme endüstrisinin güncel durumunu inceleyerek, sektörün büyümesi için içgörüler, eğilimler ve stratejiler sunduğu Küresel Dinlenme Eğilimleri 2024 raporuna göre seyahat ve dinlenme sektörü COVID-19, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik gibi zorlukların ardından yavaş yavaş toparlanıyor. Hatta 2023 yılında, bazı pazarlarda uluslararası ziyaretçi sayılarının bir önceki yıla göre yüzde 20-30 oranında arttığı gözlemlendi. Seyahat ve dinlenme sektörüne yapılan küresel yatırımın bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 25 artması beklenirken otellerin mevcut oda başına rekor düzeyde gelir elde ettiği belirtiliyor. Küresel seyahat ve turizm gelirlerinin ise 2024 yılında yüzde 8,3 artarak 1 trilyon dolar ulaşabileceği tahmin ediliyor.



KPMG uzmanlarının görüşlerine yer verilen rapora göre sektör yavaş yavaş toparlanıyor olsa da birçok zorluk sürüyor. Çoğu piyasada, finansman maliyetini etkileyen ve potansiyel durgunluk endişelerine yol açan faiz oranları yüksek kalmaya devam ediyor. Tüketici güveni, 2022 yılındaki düşük seviyelerden yükselmiş olsa da uzun vadeli ortalamanın hala altında bulunuyor. Küresel ekonomik büyüme de pandemiden önceki on yıla kıyasla hala cansız bir seyir izliyor.



KPMG Türkiye Taşımacılık ve Turizm Sektör Lideri ve Vergi Şirket Ortağı Mert Öner raporla ilgili değerlendirmesinde, “KPMG uzmanları dünyanın hemen hemen her bölgesinde seyahat ve dinleme sektöründeki şirketlerle ve onların yatırımcıları, tedarikçileri ve ekosistem ortaklarıyla çalışıyor. Bu sektördeki şirketlerinin zorlu ortamlarda büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak için zorluklarla yüzleşmelerine, dönüşüm yapmalarına ve uygulamaları hayaya geçirmelerine yardımcı oluyorlar. Bu raporumuzla da seyahat ve dinleme sektöründeki yöneticilerin mevcut fırsatları keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Uzmanlarımız sektörde gündeme yerleşen dört temel konu hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. Böylelikle raporumuzu oyunlara işlerinde uygulayabilecekleri örnekler, çıkarımlar ve adımlar sunuyoruz.” dedi.

Sektör dört kritik alana odaklanıyor KPMG raporunun temel hatlarını çizdiği bu ortamda, seyahat ve dinleme sektöründeki kuruluşlar ve yatırımcılar büyümeyi sağlamak ve müşteri ilişkileri kurmak için yeni fırsatlar arıyor. Bu nedenle sektör dört temel alana odaklanıyor. Bunlar: İnorganik büyüme, performans iyileştirme, teknoloji kullanımı ve müşteri odaklılık.

İnorganik Büyüme: Rapor, sektörde M&A (birleşme ve satın Alma) faaliyetlerinde 2021 yılındaki zirveye göre düşüş yaşandığını ancak piyasanın yeniden canlanma sinyalleri verdiğini belirtiyor. Özellikle Çin, Hindistan, Japonya ve Almanya'da öne çıkan M&A trendleriyle birlikte sektör, stratejik satın almalar ve iş birlikleri yoluyla büyüme potansiyelini değerlendirmeye devam ediyor. Performans Geliştirme: KPMG'nin raporu sektördeki şirketlerin performans iyileştirme çabalarına odaklandığını da gösteriyor. Rapora göre seyahat ve dinlenme sektöründeki işletmelerin daha azıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Sektör bir yandan büyüme, yeni pazarlara girme ve yenilik yapma baskısı altındayken diğer yandan artan maliyetler ve enflasyonla uğraşıyor. Artan maliyetlerin baskısı altında olsalar da firmalar işlerini basitleştirme, modernleştirme ve optimize etme fırsatlarını keşfetmeye yöneliyor. Teknoloji Destekli Dönüşüm: Teknolojinin seyahat ve dinlenme sektöründe insan dokunuşunun yerini alması günümüzde zor görünüyor. Ancak bu teknolojiler verilerin hizmetleri geliştirebilir mi? KPMG raporunda uzmanlar, insan dokunuşunu kaybetmeden üretken yapay zekâ da dâhil olmak üzere teknolojiyi işletmelere entegre etmenin fırsatlarını ve zorluklarını ortaya koyuyor. Rapor, sektör oyuncularının dijitalleşme yolculuğunda nasıl adımlar atmaları gerektiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Müşteri Odaklılık: Seyahat ve dinleme sektöründeki şirketler tüm işlerini müşteri etrafında yeniden şekillendirmeye başladıkça, birçoğu sadakatini artırmanın yeni yollarını buluyor. Raporun bu bölümünde ise önde gelen kuruluşların uzun vadeli büyüme sağlayan müşteri deneyimlerini ve etkileşimlerini nasıl oluşturdukları aktarılıyor. Sektördeki liderlerin şu anda farklılaşmak için beş temel alana odaklandığına dikkat çekiliyor. Bunlar; kişisel dokunuşlar, aşamalı avantajlar, teknoloji entegrasyonu, ödüllü etkinlikler ve seyahatin ötesinde hizmetler.

