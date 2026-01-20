Türkiye-Özbekistan arasında iki önemli toplantı

Düzenlenen etkinliğe Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ile Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş ve Hastane Müdürü Osman Sayar da katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

BATMAN (İGFA) - Etkinlik kapsamında kurulan stantta, serviks kanseri hakkında doğru ve güncel bilgiler paylaşılırken, erken tanının önemi vurgulandı. Ayrıca ulusal tarama programları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi ile Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kozluk Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

