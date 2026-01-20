Kozluk Devlet Hastanesi ile Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kozluk Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
BATMAN (İGFA) - Etkinlik kapsamında kurulan stantta, serviks kanseri hakkında doğru ve güncel bilgiler paylaşılırken, erken tanının önemi vurgulandı. Ayrıca ulusal tarama programları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Yetkililer, serviks kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekerek, kadınların düzenli sağlık taramalarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.
Düzenlenen etkinliğe Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ile Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş ve Hastane Müdürü Osman Sayar da katılarak çalışmaları yerinde inceledi.