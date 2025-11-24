2026 yılı için Sağlık Bakanlığı bütçesi 1,47 trilyon TL olarak belirlendi, ancak koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay yalnızca yüzde 27. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, bu rakamların koruyucu sağlık programlarını ve aile hekimliği çalışanlarını zor durumda bırakacağını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - 2026 yılı için Sağlık Bakanlığı bütçesi belli oldu. Bakanlığın toplam bütçesi 1 trilyon 474 milyar 947 milyon TL olarak öngörülürken, sadece yaklaşık 406 milyar TL'si (yüzde 27) koruyucu sağlık hizmetlerine ayrıldı. Bütçenin geri kalan yüzde 72'si tedavi edici hizmetler için kullanılacak.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, koruyucu sağlık bütçesinin komik seviyede kaldığını belirterek, personel maaşları çıkarıldığında kişi başına sadece 2 bin 476 TL ayrıldığını açıkladı. Dr. Mehlepçi, 'Bu rakam, rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısının tek bir dozunu bile karşılamaya yetmemektedir. Aralık ayında temin edileceği açıklanan HPV aşıları hâlâ sağlanamamıştır; mevcut bütçe ile sağlanması da mümkün görünmüyor' dedi.

Dr. Mehlepçi, sağlık çalışanlarına yapılacak zammın yüzde 28'den yüzde 11'e düşürüldüğünü ve özellikle aile hekimliği sisteminin sürdürülemez bir noktaya geldiğini vurguladı. Sağlık bütçesindeki yüzde 67'lik artışa rağmen çalışanlara yapılacak zam oranındaki düşüşün mali ve idari yükü artırdığına dikkat çekti. Deprem bölgesinde sağlık altyapısının yeterince güçlendirilmediğini de belirten Dr. Mehlepçi, 'Deprem bölgesinde 350 bin konut teslim edilmiş olsa da 10 milyondan fazla nüfusun yaşadığı alanlarda bugüne kadar sadece 2 Aile Sağlığı Merkezi yapıldı' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakanlığın bazı sahte birimler üzerinden bütçe aktardığını iddia eden Dr. Mehlepçi, 'Kâğıt üzerinde 'sıfır nüfuslu' yaklaşık 2 bin 500 sahte birim açılmış. Bu birimler üzerinden Maliye'den bütçe alınmakta; ancak kaynak aile hekimliğine aktarılmıyor, Bakanlığın döner sermayesinde kullanılmaktadır' açıklamasında bulundu. Dr. Mehlepçi, bütçedeki dengesiz dağılımın hem koruyucu sağlık hizmetlerini hem de sahadaki aile hekimliği uygulamalarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak yetkilileri önlem almaya çağırdı.