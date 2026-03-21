İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Kültür AŞ, 3 Nisan'da kentin kültür-sanat hayatına renk katacak özel bir etkinliğe daha imza atıyor. Körfezin ortasında gerçekleşecek 'Latin Night' etkinliği, müzik ve dans tutkunlarını eşsiz bir atmosferde buluşturmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Kentte kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kültür AŞ, düzenlediği etkinliklerle İzmirlileri farklı müzik türleriyle buluşturmaya devam ediyor.

'Latin Night' da bu vizyonun en keyifli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İzmir'in simgelerinden Bergama Vapuru, 3 Nisan akşamı Latin müziğinin sıcak ritimleriyle adeta bir sahneye dönüşecek. Vapur, saat 20.00'de Konak İskelesi'nden hareket edecek.

Gecede sahne alacak Duo Cuba & Margarita, salsa ve rumba başta olmak üzere Latin ezgilerinin en sevilen örneklerini İzmirlilerle buluşturacak. Katılımcılar, müziğin ritmine kapılarak dans etme fırsatı bulurken, dileyenler de Körfez manzarası eşliğinde keyifli bir akşam yaşayacak.

Etkinliğin biletleri ise Bubilet üzerinden satışa sunuluyor.