Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025 yılında sunduğu 69 gösterimle 43 bin 126 sanatseveri bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Konya'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehir Tiyatrosu'nun yalnızca sahne sanatları üreten bir yapı değil, şehrin kültürel hafızasını canlı tutan önemli bir okul olduğunu söyledi.

Konya Şehir Tiyatrosu'nun, özellikle gençlerin sanatla tanışması adına çok kıymetli bir misyon üstlendiğini vurgulan Başkan Altay, 'Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında faaliyette bulunan tiyatromuz, 2025 yılında 750 kişilik salonda yüzde 85 ortalama doluluk oranıyla toplamda 69 gösterim yaparak 43 bin 126 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu. 2018 yılından bu yana ise 742 gösterim yaparak, toplamda 421 bin 982 seyirciyi bir araya getirdi. Salonlarımızı doldurarak bu kültür şölenine katkı sağlayan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya Şehir Tiyatrosu'nun yetişkin ve çocuk oyunlarından oluşan birbirinden güzel yapımları sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ŞEHİR TİYATROSU 2026'DA DA SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Konya Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen; Abdülhamid Ateş Çemberi, Asım Bir Varoluş Mücadelesi, Bir Yunus Hikâyesi, Amak-ı Hayal, Cimri, Kuyudaki Aslan, Küçük Kara Balık, Suç ve Ceza, Vuslat Dinle Neyden, Bir Adam Yaratmak, Kamyon, Mavi Kuş, Misafir, Pati Kardeşliği, Keykubad, Korkma, Nizamülmülk, Vali Hanım, Barsisa, Maskeliler, Narnia Günlükleri-Aslan, Cadı ve Dolap, Yoldan Çıkan Oyun, Hiçu'da Yolculuk, Müfettiş ve V.Frank gibi oyunlar izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Konya Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda da Amak-ı Hayal, Bir Adam Yaratmak, Narnia Günlükleri, Yoldan Çıkan Oyun, Müfettiş, Hiçu'da Yolculuk ve V.Frank gibi oyunlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.