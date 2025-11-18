Konya Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde yürütülen geleneksel sanat eğitimleri kapsamında hazırlanan 48 eser, Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 24 Kasım 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Sanatlar Sergisi, Karatay Kültür Merkezi'nde törenle ziyarete açıldı.

Konya'da Karatay Sanat Merkezi tarafından hazırlanan Geleneksel Sanatlar Sergisi, Karatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılışa Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Necmettin Erbakan Üniversitesi yetkilileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Sergide, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca 30 hafta süren program kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan Hüsn-i Hat, Tezhip, Geometrik Motifler ve Kaligrafi alanlarındaki 48 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılışta yaptığı konuşmada, 'Karatay'ın kültür ve sanat yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kursiyerlerimizin büyük emeklerle hazırladığı eserler, gelecekte yeni sanatçıların yetişmesine vesile olacak' dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zehra Sayın ise, Karatay Belediyesi ile yürütülen işbirliğinin geleneksel sanatların yaşatılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Sayın, bugüne kadar yaklaşık 150 öğrencinin farklı branşlarda eğitim aldığını aktardı.

Kursiyerler de sergide yer alan eserleri hakkında, eğitmen desteği ve samimi eğitim ortamı sayesinde önemli bir deneyim kazandıklarını ifade ederek Karatay Belediyesi ve üniversiteye teşekkür etti.

Sergi, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen açılışın ardından sanatseverlerin ziyaretine açıldı