Selçuklu Belediyesi tarafından sağlıkta Selçuklu Vizyonu doğrultusunda Işıklar Mahallesi'ne kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Işıklar Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan Aile Sağlığı Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor.

Arsası ve yapımı Selçuklu Belediyesi'ne ait olan merkez 918 metrekare inşaat alanında bodrum ve zemin kattan oluşuyor. Aile Sağlığı Merkezi içerisinde, 5 adet aile hekimi odası, laboratuvar, kan alma birimi, acil müdahale, bebek bakım, gebe izlem, hemşire ve eğitim odaları yer alacak.

Selçuklu için sağlık yatırımlarına devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'İlçemize bugüne kadar çok sayıda aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bunlara bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını içerisindeyiz. Amacımız hem hekimlerimizin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve daha nitelikli bir sağlık hizmetini sunmaları hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda bu hizmetten yararlanmaları. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğümüz işbirliği ile Işıklar Mahallemize 5 Hekimlik bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırıyoruz. Merkezin yapımında artık sona yaklaştık ve inşallah en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Selçuklu'daki sağlık altyapısını daha da güçlendirecek ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan yeni yatırımımızın hayırlı olmasını diliyorum' dedi.