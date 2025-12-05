Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından düzenlenecek Altın Dokunuşlar Festivali'nin 17'ncisi bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında 'İpek Yolu' temasıyla gerçekleştiriliyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından düzenlenecek 17. Altın Dokunuşlar Festivali, 7-17 Aralık tarihleri Selçuklu Kongre Merkezi'nde misafirlerini ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın eğitimde markası haline gelen KOMEK'in Altın Dokunuşlar Festivali'ni bu yıl 17'nci kez düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Festivalin Konya'nın kültürel mirasını, kadın üretimini ve yerel sanat zenginliğini görünür kılan önemli bir etkinlik olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Sergide, KOMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı 2025 el emeği ürün, tematik bir çerçevede ziyaretçilere sunulacak. Festivalin ana temasını tarih boyunca kültürün, sanatın ve ticaretin aktığı stratejik bir medeniyet rotasını temsil etmesi açısından 'İpek Yolu' olarak belirledik. Ebrudan hat sanatına, tel kırmadan keçeye, halı-kilimden ahşap boyamaya kadar birçok el sanatından oluşan eserler sergimizde yer alacak. Festival kapsamında başta çocuklar olmak üzere her kesime yönelik etkinlikler, söyleşiler, konserler ve atölyeler de düzenlenecek. Tüm Konyalı hemşehrilerimi, misafirlerimizi ve sanatseverleri 7-17 Aralık tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'ne davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Geleneksel sanatların modern dokunuşlarla harmanlanmış örneklerinin yer alacağı Altın Dokunuşlar Festivali'nde; el emeği eserlerin yanında; her gün farklı branşlarda atölye çalışmaları düzenlenecek ve ayrıca ziyaretçilere eğitmenler eşliğinde uygulama yapma imkânı sunulacak. Ayrıca söyleşiler, sahne performansları, konserler ve çocuklar için de eğlenceli etkinliklerle Konya 11 gün boyunca kültür ve sanatla dolu günler geçirecek.

7 Aralık'ta ziyarete açılacak, resmi açılışı 9 Aralık saat 09.00'da yapılacak 17. Altın Dokunuşlar Sergisi, 17 Aralık'a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.