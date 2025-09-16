Konya Selçuklu Belediyesi sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve iş birliklerine bir yenisini daha ekliyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş birliğiyle Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılacak olan 3 No’lu Sakine-Enver Deveci 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Tören, Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlendi.

ÖRNEK İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİYOR

Protokol, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve hayırsever Serdar Deveci tarafından imzalandı. Yapımı hayırsever tarafından üstlenilecek olan istasyonun çevre düzenlemesi Selçuklu Belediyesi tarafından tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

GENÇ NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE HİZMET VERECEK

Başkan Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesi’nin Selçuklu’nun en büyük mahallelerinden biri olduğunu ve üniversiteye yakın konumu nedeniyle genç nüfusun yoğunlukta olduğunu belirterek, “Bu yatırım, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi hızlandıracak ve kaliteyi artıracak” dedi.

SELÇUKLU’DA SAĞLIK ERİŞİMİ GÜÇLENİYOR

Pekyatırmacı, bugüne kadar ilçeye kazandırılan aile sağlığı merkezleri, GETAT Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi gibi yatırımlarla sosyal dokunun güçlendirildiğini vurguladı. “Hedefimiz, Selçuklu’da sağlık hizmetlerine erişimde hiçbir eksiklik kalmaması” ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ’DAN TEŞEKKÜR

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Selçuklu Belediyesi’nin sağlık projelerinde her zaman öncü rol üstlendiğini belirterek, “Konya’da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayısı 100’ü geçti. Bu başarıda belediyelerimizin ve hayırseverlerimizin büyük katkısı var” dedi.

HAYIRSEVERDEN DESTEK MESAJI

Hayırsever Serdar Deveci ise tesisin hayırlı olmasını temenni ederek, Başkan Pekyatırmacı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

PROTOKOL İMZALANDI, SÜREÇ BAŞLADI

Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalanarak sağlık yatırımı için resmi süreç başlatıldı. Yeni istasyonun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.