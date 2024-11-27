“İşitme Engelliler İş Gücüne Kazandırılıyor” Projesi kapsamında Selçuklu Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan PVC Atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi önemli bir iş birliği daha gerçekleştirdi. “İşitme Engelliler İş Gücüne Kazandırılıyor” Projesi kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kolları sıvayan Selçuklu Belediyesi, Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi PVC Atölyesi’nin yapımını gerçekleştirerek öğrencilerin kullanımına açtı. Buradaki atölyede eğitim alan özel öğrenciler okul bitiminde meslek sahibi olarak hem kendilerine geliştirecek hem de toplumda iş gücüne destek sağlayacak.

Açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit,“ Bu atölye hem eğitime hem de iş gücüne katkı sağlayacak”

Özel bireylerin hayatın her alanında etkin bir şekilde söz sahibi olabilmelerinin onlara sunulacak fırsatlar ve oluşturulacak yeni alanlarla mümkün olduğunu ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit,“ Nitekim özel bireylerimizin kendilerine gerekli imkanlar tanındığında nice başarının altına imza attıklarına ve pek çok konuda engel tanımadıklarına büyük bir gururla şahitlik etmekteyiz.

MEVKA Genel Sekreteri Bostancı,“İşitme engelli öğrencilerin PVC kapı pencere üretim alanında iş hayatına hazırlanması amacıyla bir meslek atölyesi kurulmuş durumda”

Mevlana Kalkınma Ajansı olarak Kalkınma Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında buprojeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “SOGEP programımız değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırılması amacıyla tüm illerimizde yürütülen bir program olduğunu bugüne kadar sorumluluk sahamızda bulunan Konya'da 9, Karaman'da ise 6 proje olmak üzere farklı konularda toplam 15 projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından finanse ettiklerini ifade etti.

Başkan Pekyatırmacı: “Eğitime olan önceliğimizi sürdüreceğiz”

Eğitim alanında pekçok işe imza attıklarını ancak özel öğrenciler için yapılan yatırımların ayrı bir öneminin olduğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Tabii eğitim alanında hepimizin üzerine görevler düşüyor. İl, ilçe, milli eğitim müdürlüklerimiz zaten bu konuda gereken bütün çalışmaları yerine getiriyorlar ama belediyelerin de, kalkınma ajanslarının da, diğer kurumların da mutlaka eğitim alanında üzerlerine bir görev, bir sorumluluk alması ve bu konularda bir çalışma yapması gerekiyor.Biz de Konyamızda çok şükür bütün kurumlarımızla birlikte belediyelerimizle birlikte eğitim alanında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle de işbirliği halinde

çok güzel işlere imza atıyoruz. Bugün de işte bunun örneklerinden bir tanesini hep birlikte görüyoruz, Ben belediyecilik hizmetlerini sadece temel belediyecilik hizmetlerinden ibaret görmüyorum. Temel belediyecilik hizmetlerini yapmak zaten bizim asli görevimiz olmazsa olmaz. Onunla ilgili en ufak bir eksikliğe, aksaklığa hiçbir zaman tahammülümüz yok. Ama bunun yanında en önemli yapmamız gereken işlerden birinin de eğitim alanında hem fiziki şartların iyileştirilmesi hem de donanım yönünden imkanların geliştirilmesi ve çocuklarımıza, gençlerimize daha nitelikli, daha kaliteli, daha yüksek standartta eğitimlerin verilebilmesi için mekanların oluşturulması, imkanların oluşturulması bizim asli görevimiz diye düşünüyorum. Gençlerimiz, geleceğimiz çocuklarımız, her zaman üzerine titrediğimiz bizim en değerli varlıklarımız tabii özel gençlerimiz olduğu zaman iş daha da farklılaşıyor.

O yüzden bu zamana kadar anaokulları, ilkokullar, liseler farklı binalar yaptık, farklı açılışlar yaptık, atölyeler yaptık ama buradaki yaptığımız iş görüyorum ki şimdiden meyvelerini vermeye başlamış. Ben İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Mevlana, Kalkınma Ajansımıza, Genel Sekreterimize, bütün emeği geçenlere bu proje için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okul müdürümüz, yöneticilerimiz burada çok büyük emekleri var, gayretleri var. Biz okulu ziyarete geldiğimiz zaman bize heyecanla burada yapmak istedikleri projeyi ifade ettiler. Bununla ilgili çabaları, gayretleri bizi de heyecanlandırdı ve çok şükür bugün bu güzel neticenin hep birlikte artık açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada inşallah gençlerimiz, özel gençlerimiz, öğrencilerimiz meslek sahibi olacaklar ve buradaki programlar bittikten sonra da hem sosyal yaşantılarında hem aile yaşantılarında hem de bireysel yaşantılarında artık statüleri değişmiş olacak. O yüzden onlar için güzel yeni bir başlangıç burada oluşuyor. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı vazifeler, hayırlı görevler alırlar ve kendileri için de aileler için de güzel neticelere vesile olur diyorum. Atölyemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okula kazandırılan PVC atölyesinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra özel öğrenciler protokol eşliğinde atölyedeki cihazları kullandı.