Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde eğitim alan Çocuk ve Yetişkin Tiyatro Topluluğu sergileyecekleri tiyatrolar, Genç Korosu ise icra edeceği konser ile sanatseverlerle buluşacak.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde eğitim alan Yetişkin Tiyatro Topluluğu tarafından ilk kez sahnelenecek olan “Şen Şakrak Şov” tiyatro oyunu 27 Ocak Pazartesi Günü saat 20.00’de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Sahne’de seyirci ile buluşacak.

Yine Akademi Genç Korosu tarafından hazırlanan “Erkin Koray Şarkıları” konseri ise 28 Ocak saat 20.00’de, Akademi Çocuk Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Paldır Güldür Şov 5 ”isimli tiyatro oyunu ise 29 Ocak saat 20.00’de Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de gerçekleştirilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek her üç etkinliğin biletleri 23-23-24 Ocak tarihlerinde 11.00- 18.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi bilet gişelerinden temin edilebilecek.

Başkan Pekyatırmacı,“ Birbirinden güzel üç etkinliği izleyicilerimizle buluşturacağız”

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin verdiği eğitimlerin yanı sıra pek çok etkinlik ve organizasyon düzenleyerek kursiyerlerin yeteneklerini daha geniş bir kitleyle buluşturduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Geçtiğimiz yıl Çocuk Tiyatro Topluluğumuzun sergilediği Paldır Güldür Show tiyatro etkinliği kursiyerlerimize büyük bir deneyim kazandırmış ve sanatseverlerden de büyük beğeni almıştı.

Ayrıca, müzik alanındaki organizasyonlarla öğrencilerimiz Cem Karaca ve Barış Manço gibi ustaların şarkılarını seslendirerek hem kendilerini geliştirme hem de seyirciyle buluşma fırsatına sahip oldular.

Yeni eğitim öğretim döneminde de Akademimiz yetenekleri keşfetmeye, onları içinde yer alan cevheri sahne performanslarıyla da tüm sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki hafta ikisi tiyatro, biri de konser olmak üzere birbirinden güzel üç etkinliği Selçuklu Kongre Merkezi’nde izleyicilerle buluşturacağız. Ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz bu keyifli organizasyonlara tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.