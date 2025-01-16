Tarih ve kültür şehri Konya’da mevcut müzelere ilave olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen müzeler ve tanıtım merkezleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Depo No: 4 ve İRFA, 2024 yılında 1 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında önde gelen şehirlerden olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel ve tarihi mirasın tanıtımı amacıyla hayata geçirdiği projelerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Tarih ve kültür şehri Konya’mızda mevcut müzelere ilave olarak belediye olarak hayata geçirdiğimiz müzeler ve tanıtım merkezleri Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağladı. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz, Darülmülk Sergi Sarayımız, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezimiz ile Depo No:4 ve İfan Medeniyeti Araştırma ve Araştırma Merkezi’miz 2024 yılında 1 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırladı. Misafirlerimizin şehrimize ve müzelerimize ilgisinin her yıl artması bizler için mutluluk verici. Konya'mızın turizm potansiyelini artırmak ve şehrimizin kültürel kimliğine değer katmak için çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz. Tüm misafirlerimizi her mevsim Konya’ya bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ÇATALHÖYÜK TANITIM VE KARŞILAMA MERKEZİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ün canlanması ve ziyaretçileri etkili bir şekilde karşılayabilmek amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, misafirleri ağırlama, bilgi sunma ve kültürel deneyimlerini zenginleştirme hedefiyle tasarlandı. Merkez, Türkiye'nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olma özelliğini de taşıyor. Merkez, yıl boyunca hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

DARÜLKMÜLK SERGİ SARAYI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda hayata geçirilen Darülmülk Sergi Sarayı, Konya’nın zengin kültürel mirasını ziyaretçilere sunan eşsiz bir sergi alanı. Bu sergi sarayında, “Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi” ile “Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi” başlıklarında iki önemli koleksiyon bulunuyor.

TAŞ BİNA DİJİTAL TANITIM MERKEZİ

1922 yılında tamamlanan ve uzun bir süre Kız Öğretmen Okulu olarak kullanılan, daha sonra yıllarca rektörlük binası olarak kullanılan yapı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınarak restore edildi. Taş Bina adıyla hizmete sunulan binada, Konya’nın tanıtıldığı dijital bir merkez, kültür-sanat alanları, konferans salonu bulunuyor.

DEPO NO:4

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başarılı bir restorasyon sürecinden geçen Eski Tekel Binası - Depo No: 4, şehrin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkıda bulunuyor. Darülmülk İhya Projesi’nin şehrin kalbinde hayat bulan bir istasyonu olan Depo No:4; sanat galerisi, kafe ve atölye birimleriyle hizmet veriyor.

İRFAN MEDENİYETİ ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi, Geleneksel Türk İslam sanatına uygun şekilde bir külliye olarak inşa edilmiştir. Merkez içerisinde Konya Panorama Müzesi, Semâhâne, konferans salonu, atölye ve derslikler bulunuyor.