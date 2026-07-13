Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Meram Belediyesi'nin ev sahipliğinde Albayrak Grubu tarafından 'aile ve yuva' temasını İslam sanatları üzerinden işleyen 'Hane' sergisi, Konya'da sanatseverlerle buluşuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Meram Belediyesi'nin ev sahipliğinde Albayrak Grubu tarafından 'Aile ve Yuva' temasını İslam sanatları üzerinden işleyen 'Hane' sergisi ziyarete açıldı.

Tantavi Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi açılışında konuşan Albayrak Grubu İletişim Koordinatörü Esat Sivri, 'Hane-i İslam Sanatları Sergisi için bundan 6 ay önce İstanbul'da Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın katılımıyla çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Tophane-i Amire'yi, o top üretilen tarihi eseri bir kültür sanat merkezine dönüştürdük ve orada bir ayda 100 binden fazla misafirimizi konuk ettik. Ama bir mekanla kurulan bağ zamanla o mekâna bir hikâye katar. Tantavi de aslında bizim için öyle. Biz birçok ilde bu sergiyi yapıyoruz ama Konya ve Konya'daki Tantavi'nin yeri bizim için çok farklı. 2 sene önce Besmele-i Şerif sergimizde buradaydık. O zaman hayran olmuştuk. Geçen sene Adil-i Mutlak sergimizle buradaydık. Dünyaya bir mesaj verdik Konya'dan. Bu süre zarfında bizlerin her zaman yanımızda olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli Meram Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz' dedi.

BAŞKAN KAVUŞ EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın İslami hassasiyetleri olan ve bu konudaki medeniyete sahip çıkan bir şehir olduğunu belirterek, 'Mekanlar değerli ama içinde olanlarla, içinde yapılan etkinliklerle çok daha kıymetli oluyor. Tantavi Kültür Merkezi'nde Albayrak Grubu ile her sene bir öncekinden çok daha özel ve çok daha güzel sergiler yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.

Aile sergisinin önemine dikkat çeken Kavuş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın önce 'Aile Yılı', sonra 'Aile 10 Yılı' ilan ettiği bir dönemdeyiz. Bu çok derin kaygılar güttüğümüzden kaynaklı. Nüfusumuzla, doğurganlığımızla veya ailenin bizim kök dediğimiz yerin kıymetinin belki de bu kadar azaldığı, saldırıların en fazla aile üzerine olduğu bir dönemde 'aile' başlığını önüne çıkarmak her bir grubun, her bir kurumun ve aslında her bir bireyin en önemli işi. Sergide emeği geçen herkese, Albayruk Grubu'na, sanatçılarımıza ve çok kıymetli işlerimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın hikayesi olan bir şehir olduğunu belirterek, 'Geçmişten itibaren sanata, sanatçıya, ilme değer veren bir şehirdeyiz ki Hazreti Mevlana'nın Konya'da olmasının sebebi Sultan Alaaddin'in onu Konya'ya davet etmesinden ibarettir. Çünkü devletin, kamunun bu işleri himaye etmesi çok kıymetli ve önemlidir' dedi.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinden ilhamla kurgulanan sergi, klasik ve çağdaş eserleri bir araya getirerek aile, eş, anne-baba ve nesiller arası bağ kavramlarını ele alıyor.

Aile temasını merkeze alan 13 adet hat, 12 adet tezhip, dijital eserler, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celi sülüs ile Mehmet Özçay'ın 11 adet seramik-hat eserinin bulunduğu 'Hane' sergisi 7 Ağustos'a kadar Tantavi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.