Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında yer alan ve 14-16 Mart tarihlerinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na Türkiye’nin ilk olimpik veledromunda hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularını ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı’nın Türkiye’nin ilk olimpik veledromundaki antrenmanına eşlik etti.

Başkan Altay, dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında yer alan ve 14-16 Mart tarihlerinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na veledromda hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularını ziyaret etti.

Başkan Altay, “Konya önemli bir spor şehri. Çünkü bunun için çok önemi spor tesislerine sahip. Şu anda Türkiye’nin ilk olimpik veledromundayız. 2021’deki İslami Dayanışma Oyunları kapsamında yapılan bu veledromu aktif olarak kullanmak için Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak çok yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Şu anda arkadaşlarımız antrenman yapıyor. Konya bir bisiklet şehri. Bisikletin her manada kullanılması için çalışmalarımız kapsamında bisiklet sporunun geliştirilmesi adına bu veledromda yaptığı antrenmana eşlik etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

“KONYA’NIN SPORLA VE BİSİKLETLE ANILMASI İÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Altay, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için heyecanlı olduklarını ve gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Konya bu tür önemli tesislere sahip olduğu için birçok önemli yarışmaya da ev sahipliği yapıyor. 14-15 Mart tarihleri arasında da Dünya Şampiyonası’nı da Türkiye’nin ilk olimpik veledromunda gerçekleştirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz adına sevindirici olan şey, şu anda müsabık olmaya hak kazanan Türkiye’deki tek sporcu Büyükşehir Belediyemizin sporcusu. Bu sayının artırılması, yeni çocuklarımızın veledromda bisiklet yarışlarına katılması için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Gençlerimize, antrenörlerimize ve spor kulübümüzün yöneticilerine başarılar diliyorum. İnşallah Konya’nın sporla ve bisikletle anılması için bundan sonra da yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.