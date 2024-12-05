Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Çocuk Meclisi” projesi kapsamında, meclis üyesi öğrenciler ve sorumlu öğretmenleri Bilecik Gezisi’ne katıldı. Hızlı trenle Bilecik’e ulaşan gezi ekibi, başta Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi olmak üzere Bilecik’in tarihi yerlerini ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Çocuk Meclisi” projesi kapsamında öğrencilere Bilecik Gezisi düzenlendi. Sabah erken saatte Selçuklu Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda buluşan 161 öğrenci ile sorumlu öğretmenleri, Konya’dan Bilecik’e hızlı trenle hareket etti.

Öğrenciler, başta Şeyh Edebali Türbesi ve Orhan Gazi Camii olmak üzere Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni, Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’ni, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ve Ertuğrul Gazi Mescidi’ni, Hamidiye Cami ve İdadisi ile Hanlı Pazar’ı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından öğrenciler, Bilecik YHT Garı’na gelerek Konya’ya geri döndü.

ÖĞRENCİLER EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz ve Çocuk Meclisi üyesi öğrenciler, gezinin çok verimli geçtiğini ve eğlenerek yeni şeyler öğrenme imkanı elde ettiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, başarılı, girişimci ve proje geliştirebilme yeteneğine sahip 6. ve 7. sınıf öğrencilerden oluşuyor.